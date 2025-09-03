Fazıl Say ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Elbphilharmonie’de ayakta alkışlandı: Türkiye’nin aydınlık yüzü sahnedeydi

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Fazıl Say, önceki akşam Hamburg’da, o çok görkemli Elbphilharmonie Konser Salonu’nda dakikalarca alkışlandı. Bravo sesleri havada uçuşurken Fazıl Say’ın ve tüm orkestranın mutluluğu, biz ölümlü dinleyicileri yeryüzünün muhteşemliğine inandırıyordu.

Avrupa’nın en büyük festivallerinden biri olan Schleswig-Holstein Müzik Festivali, bu yıl 40. yıldönümünü kutluyor ve Almanya’nın çeşitli kentlerinde yer alıyor. Festivalin bu yılki ana teması İstanbul. Bu festival çerçevesinde Fazıl Say, 25. yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve 20. yılını kutlayan Borusan Quartet sahne aldı. Borusan Quartet’in konserleri ağustostaydı.

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a eşlik ettiği iki konserden ilki dün akşam Hamburg’daydı ve bu konseri izleme şansım oldu. İkincisi ise dün Flensburg’ta Deutsches Haus da gerçekleşti.

Hamburg Konseri’nde Gershwin, Ravel, Ferit Tüzün eserlerinin yanı sıra Fazıl Say’ın 6. senfonisi “100 Yaşında Bir Çocuk” eseri yer aldı. Anımsarsınız, bu eseri Cumhuriyet’in 100. yıldönümü için Borusan Sanat, Fazıl Say’a ısmarlamış ve usta besteci beş yıl bu senfoni üzerine çalışmıştı.

2 bin 500 kişilik Elbphilharmonie Hamburg Konseri’nin biletleri tükenmişti. Konser saati yaklaşırken hâlâ bilet arayan meraklılar gişe önünde bekleşiyordu. Konserin sonundaki coşku ve alkışlar görülecek bir şeydi. Türkiye’nin aydınlık yüzü, azmi, geleceğe umutla bakışı sahnedeydi. (Ayrıntılar yarın gazetedeki yazımda.)