Ferhan Şensoy’un ‘Şahları da Vururlar’ adlı oyunu depremzedeler için sahneleniyor

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

Ferhan Şensoy, bu ülkenin aydınlık yüzlerinden biriydi. Usta kalemi, oyunculuğu kadar ustaydı. Ferhan Şensoy ile özdeşleşmiş olan Ses Tiyatrosu’nda oyun başlamadan önce ustanın cep telefonlarını kapatın demenin muzipçe anonsunu duyuyoruz. Sonra ışııık ve perdeee. Perde açılır ve “yek-dü se-çar”... Ülkemizde yaşanan büyük afetten sonra perdelerini açan Ortaoyuncular, oyunların gelirlerini depremzedelere bağışlıyor.

Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy’un ölümünden sonra müzikli güldürü “Şahları da Vururlar” ile sahneye döndü. 1980’lerin ilk yarısı boyunca aralıksız 586 kez sahnelenmiş olan oyun, biçimsel özellikleriyle Şensoy’un yazarlık ve yönetmenlik tarzının mükemmel bir örneği. Oyun 42 yıl sonra güncellenmiş haliyle sahneleniyor. EYT gibi gündemde olan konulara da göndermeler yapan oyunun yönetmenliğini Volkan Sarıöz üstleniyor.

Oyunun bugün sahnelenmesine kendi adıma çok sevindim, çünkü benim kuşağım bu oyunu Ortaoyuncular’dan seyredemedi.

Ferhan Şensoy’un bozuk düzene göndermelerinin olduğu oyunun hikâyesi; 1940’ların İran’ında isim benzerliği yüzünden İran İstihbarat Teşkilatı ile başı belaya giren Ömer Hayyam’ın yanlışlıkla hapse atılmasıyla başlıyor. “Batılılaşma nedir ve ne değildir?” gibi soruların sorulduğu oyunda; İran’daki karışıklıklar üzerinden dönemin Türkiye’sine ciddi eleştiriler yönelten Şensoy, hiçbir şeyi sakınmadan içinden geldiği gibi ifade ediyor. İlk sahnelendiği dönem Şensoy, oyunda Ömer Hayyam’ı canlandırmıştı. Bugün Şensoy’un rolünü Sefa Tantoğlu üstleniyor.

Ortaoyuncular’ın eski oyuncularından Özkan Aksu, “Şah Rıza” karakterini canlandırıyor.

Münir Özkul, Erol Günaydın gibi ustalarla aynı sahneyi paylaşan Celal Belgil’i Ortaoyuncular’la tanıdık. Şensoy’un vazgeçmediği ekibindeydi. Oyunun başından sonuna kadar çeşitli rollerde seyrettiğimiz Belgil’in usta oyunculuğu, sahneye hâkimiyeti Şensoy’un ondan niye vazgeçemediğinin kanıtıydı. Ortaoyuncular kurulduğundan beri Ferhan Şensoy’un kendi birikimini öğrencilerine aktardığı bir yer olan “Nöbetçi Tiyatro”dan da iki kişi oyunda rol alıyor.

Celal Belgil, Erkan Üçüncü, Serap Günaydın, Özkan Aksu, Elif Durdu, Orkun Akyıldız, Sefa Tantoğlu ve İlksen Ökte’nin rol aldığı oyunun müzikleri ve icrası Nejat Yavaşoğulları, Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen’e ait.