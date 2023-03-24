Ferhan Şensoy’un ‘Sakıncasızım’ şiirine Ozan Ünlü’den beste… Tüm dijital platformlarda

Ozan Ünlü, yeni şarkısı ‘Sakıncasızım’ı Sidney Co Artz etiketi ile bugün tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:56
Ferhan Şensoy’un ‘Sakıncasızım’ şiirine Ozan Ünlü’den beste… Tüm dijital platformlarda
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Sakıncasızım’ın sözleri Ferhan Şensoy’un ‘Gündeste’ isimli kitabındaki ‘Sakıncasızım’ şiirine ait. 

Sakıncasızım’ın bestesini Ozan Ünlü; düzenlemesini Alişan Göksu yaptı.



Ferhan Şensoy müzik albüm

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