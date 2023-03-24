Ferhan Şensoy’un ‘Sakıncasızım’ şiirine Ozan Ünlü’den beste… Tüm dijital platformlarda
Ozan Ünlü, yeni şarkısı ‘Sakıncasızım’ı Sidney Co Artz etiketi ile bugün tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluşturdu.
Sakıncasızım’ın sözleri Ferhan Şensoy’un ‘Gündeste’ isimli kitabındaki ‘Sakıncasızım’ şiirine ait.
‘Sakıncasızım’ın bestesini Ozan Ünlü; düzenlemesini Alişan Göksu yaptı.
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