Erdal Erzincan kimdir, nereli? Erdal Erzincan'ın albümleri neler?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:54

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:54

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan, Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından oldu. Erdal Erzincan'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ERDAL ERZİNCAN KİMDİR, NERELİ?

Erdal Erzincan, 1971'te Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla o yaşlarda tanıştı. 1981'de İstanbul'a yerleşti ve 1985'te Arif Sağ Müzik Kursu'nda dersler almaya başladı. 1989'da İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi ve aynı süreçte; Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yaptı. Üniversitedeki tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sundu. 1996'da Almanya'nın Köln şehrinde Cumhurbaşkanı Roman Herzog'un desteğiyle Arif Sağ ve Erol Parlak ile birlikte; Betin Güneş yönetimindeki Köln Filarmoni Orkestrasıyla bir konser verdi. Bu konserin repertuvarı da; "Concerto for Baglama" adı altında albüm olarak piyasaya çıktı.

2004'ün ilk yarısında Viyana'da; Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in desteğiyle Wiener Konzerthaus'ta, Russell McGregor yönetimindeki Ambassade Senfoni Orkestrası'yla birlikte bir konser verdi. Bu konserde birçok Anadolu ve klasik batı müziği eserini Ambassade Senfoni Orkestrası'yla birlikte çaldı. 2004'ün İranlı Kemança sanatçısı Kayhan Kalhor'la birlikte konserler verdi ve The Wind adlı enstrümantal bir albüm hazırladı. Yirmi yılı aşkın bir süredir, kendi adını taşıyan müzik kursunda bilgi ve birikimlerini öğrencileriyle paylaşmaya devam etmekte olan Erdal Erzincan, öğrencilerinden oluşan 25 kişilik "Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası" ile yurtiçi ve yurtışında çeşitli konserler verdi, 2013'te ise ''Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası'' adlı bir albüm yayımladı. 2009 yılında Arif Sağ ile birlikte hazırladığı 2 ciltlik "Bağlama Metodu", 2019 yılında ise kendi bestelerinden oluşan "Bağlama İçin Besteler" adlı kitabı yayımlandı.

ERDAL ERZİNCAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Erdal Erzincan, 2000'de sanatçı ve eğitimci olan Mercan Erzincan'la evlendi.

ERDAL ERZİNCAN'IN ALBÜMLERI

Töre (1994)

Garip (1996)

Türküler Sevdamız (1997) - İsmail Özden ve Tolga Sağ ile birlikte

Concerto For Bağlama (1998) - Enstrümantal - Arif Sağ ve Erol Parlak ile birlikte

Gurbet Yollarında (1999)

Anadolu (2000) - Enstrümantal

Türküler Sevdamız 2 (2001) - Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik ile birlikte

Al Mendil (2002)

Türküler Sevdamız 3 (2005) - Tolga Sağ, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik ile birlikte

Kervan (2006)

"The Wind" (2006) - Enstrümantal - Kayhan Kalhor ile birlikte

Giriftar (2008) - Enstrümantal

Girdab-ı Mihnet (2011)

Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası (2013)

Karasu (2016) - Enstrümantal

Döngü (2018)

Bağlama İçin Besteler (2019)

Beş Bağlama Konserleri (2019)

İki Telin İzinden (2020)



