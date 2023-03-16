Bobby Caldwell kimdir, albümleri neler? Bobby Caldwell neden hayatını kaybetti?
Müzik piyasasında "What You Won't Do For Love" şarkısıyla adını duyuran ABD'li caz, soul ve R&B şarkıcısı Bobby Caldwell, 71 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Bobby Caldwell kimdir, albümleri neler? Bobby Caldwell neden hayatını kaybetti?
'What You Won't Do For Love' şarkısıyla tanınan ABD'li caz, soul ve R&B şarkıcısı Bobby Caldwell, 71 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Marry Caldwell, sanatçının sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, "Bobby evinde hayatını kaybetti. Yanımızdan ayrılırken ona sımsıkı sarıldım. Sonsuza kadar kederliyim" ifadelerini kullandı. Bobby Caldwell'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
BOBBY CALDWELL KİMDİR?
Bobby Caldwell, 15 Ağustos 1951'de ABD'nin New York eyaletinde doğdu. Caldwell, R&B ve caz temalaı, çağının ötesinde birkaç albüm çıkardı. Sanatçı, duygulu ve çok yönlü vokalliğiyle tanınıyoru. Caldwell, 1978'de çift platin ilk albümü Bobby Caldwell'den hit single'ı ve imza şarkısı "What You Won't Do for Love"ı çıkardı.
BOBBY CALDWELL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Eşi Marry Caldwell, Son 6 yıldır eşinin ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti.
BOBBY CALDWELL'IN ÖZEL YAŞAMI
Bobby Caldwell, 2004'te Mary Caldwell'la evlendi.
BOBBY CALDWELL'IN ALBÜMLERİ
1978 - Bobby Caldwell
1980 - Cat in the Hat
1982 - Carry On
1983 - August Moon
1989 - Heart of Mine
1991 - Stuck on You
1993 - Where Is Love
1995 - Soul Survivor
1996 - Blue Condition
1999 - Come Rain or Shine
2005 - Perfect Island Nights
2007 - Live at the Blue Note Tokyo
2010 - The Consummate Caldwell
2012 - House of Cards
2014 - After Dark
2015 - Cool Uncle
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