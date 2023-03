Bobby Caldwell kimdir, albümleri neler? Bobby Caldwell neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 18:10

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 18:10

'What You Won't Do For Love' şarkısıyla tanınan ABD'li caz, soul ve R&B şarkıcısı Bobby Caldwell, 71 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Marry Caldwell, sanatçının sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, "Bobby evinde hayatını kaybetti. Yanımızdan ayrılırken ona sımsıkı sarıldım. Sonsuza kadar kederliyim" ifadelerini kullandı. Bobby Caldwell'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

BOBBY CALDWELL KİMDİR?

Bobby Caldwell, 15 Ağustos 1951'de ABD'nin New York eyaletinde doğdu. Caldwell, R&B ve caz temalaı, çağının ötesinde birkaç albüm çıkardı. Sanatçı, duygulu ve çok yönlü vokalliğiyle tanınıyoru. Caldwell, 1978'de çift platin ilk albümü Bobby Caldwell'den hit single'ı ve imza şarkısı "What You Won't Do for Love"ı çıkardı.

BOBBY CALDWELL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Eşi Marry Caldwell, Son 6 yıldır eşinin ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti.

BOBBY CALDWELL'IN ÖZEL YAŞAMI

Bobby Caldwell, 2004'te Mary Caldwell'la evlendi.

BOBBY CALDWELL'IN ALBÜMLERİ

1978 - Bobby Caldwell

1980 - Cat in the Hat

1982 - Carry On

1983 - August Moon

1989 - Heart of Mine

1991 - Stuck on You

1993 - Where Is Love

1995 - Soul Survivor

1996 - Blue Condition

1999 - Come Rain or Shine

2005 - Perfect Island Nights

2007 - Live at the Blue Note Tokyo

2010 - The Consummate Caldwell

2012 - House of Cards

2014 - After Dark

2015 - Cool Uncle