Festival Park Yenikapı’da!
Geçen yıl ilki düzenlenen ve toplamda 1 milyon 140 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Festivali, bu sene de yine Yenikapı’da bugün açılış yapacak.
17 günde 36 sanatçının sahne alacağı festival, Yıldız Tilbe konseri ile başlayacak. İstanbul Festivali sahnesinde ayrıca Ajda Pekkan, Duman, Sertab Erener, Ceza, Sıla, Hayko Cepkin, Edis, Sefo ve Haluk Levent gibi yıldızlar yer alacak.
Festival alanının kapıları bugün 16.00’da açılacak. İstanbul Festivali sahnesi, geçen sene olduğu gibi kurulan 600 m2 led ekran teknolojisi ve iskele sistemi ile Türkiye’de gerçekleşen özel festivaller arasındaki en büyük görüntü yüzeyine sahip sahne olma özelliğini taşıyor. Detaylı program için: www.istanbulfestivali.com
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