Festivalde Yakup’un Merdiveni ilk kez seslendirildi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Geceye yolladığı video ile katılan ve festivale teşekkür eden 87 yaşındaki Amerikalı besteciye bu eseri sipariş edenler arasında İstanbul Müzik Festivali ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) da bulunuyor.

Konserde Borusan Quartet’in P. Glass’ın “Company”ve W.A. Mozart’ın “Disonans” yaylı çalgılar dörtlülerini seslendirmesinin ardından dörtlüye, BİFO üyeleri ve eserin dünya prömiyerini 2023’te New York Filarmoni Orkestrası eşliğinde yapan dört şancıdan oluşan Synergy Vocals katıldı.

Şef Sibil Arsenyan yönetiminde bu 21 kişilik topluluk merakla beklenen “Yakup’un Merdiveni” eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiler. Bu sıra dışı konserin öncesinde besteciler Armağan Durdağ ve Evrim Demirel, “Steve Reich ve Çağdaş Müzik” başlıklı konuşmalarında besteci ve merdiven gibi inişli çıkışlı, yükselen ve alçalan bir formda bestelediği eseri tanıtarak dinleyicileri aydınlattılar.

Konuşmaya katılan icracılardan piyanist Kandemir Basmacıoğlu da prova sürecinin umulandan kolay ve keyifl i geçtiğini belirterek “Dört kişilik kora da aslında enstrüman gibi düşünülmüş. Özellikle normal klasik eserlerde görmediğiniz eşleşmeler var” diyerek eserin yorum süreci hakkında bilgi verdi.

