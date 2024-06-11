Festivalde Yakup’un Merdiveni ilk kez seslendirildi
BORUSAN Sanat’ın desteğiyle Süreyya Operası’nda düzenlenen Borusan Quartet konserinde bu yıl “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” verilen minimalist müziğin ünlü ismi besteci Steve Reich’ın “Jacob’s Ladder/Yakup’un Merdiveni” eserinin Türkiye prömiyeri yapıldı.
Geceye yolladığı video ile katılan ve festivale teşekkür eden 87 yaşındaki Amerikalı besteciye bu eseri sipariş edenler arasında İstanbul Müzik Festivali ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) da bulunuyor.
Konserde Borusan Quartet’in P. Glass’ın “Company”ve W.A. Mozart’ın “Disonans” yaylı çalgılar dörtlülerini seslendirmesinin ardından dörtlüye, BİFO üyeleri ve eserin dünya prömiyerini 2023’te New York Filarmoni Orkestrası eşliğinde yapan dört şancıdan oluşan Synergy Vocals katıldı.
Şef Sibil Arsenyan yönetiminde bu 21 kişilik topluluk merakla beklenen “Yakup’un Merdiveni” eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiler. Bu sıra dışı konserin öncesinde besteciler Armağan Durdağ ve Evrim Demirel, “Steve Reich ve Çağdaş Müzik” başlıklı konuşmalarında besteci ve merdiven gibi inişli çıkışlı, yükselen ve alçalan bir formda bestelediği eseri tanıtarak dinleyicileri aydınlattılar.
Konuşmaya katılan
icracılardan piyanist Kandemir
Basmacıoğlu da prova sürecinin
umulandan kolay ve keyifl i geçtiğini
belirterek “Dört kişilik kora da aslında
enstrüman gibi düşünülmüş. Özellikle
normal klasik eserlerde görmediğiniz
eşleşmeler var” diyerek eserin yorum
süreci hakkında bilgi verdi.
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