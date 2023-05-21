"Figür-yorum/9" proje sergisi Galeri Soyut'ta

Yayınlanma: 21.05.2023 - 17:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 17:00

Tiyatro





Dostlar Tiyatrosu “Yaşamaya Dair”





Dostlar Tiyatrosu'nda, Genco Erkal'ın Nazım Hikmet'e olan tutkusunun bir ürünü olarak sahnelenen "Yaşamaya Dair" adlı müzikli gösteri, devam ediyor.





Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıldönümü anısına Tülay Günal da rol alıyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde sahnelenecek olan oyunda, Fazıl Say, Zülfü Livaneli gibi farklı bestecilerin Nazım Hikmet'e ait şarkıları da seslendirilecektir.





Oyun, öncelikli olarak ozanın, Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını ve eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatmaktadır. Ardından sürgün yılları ve vatan hasreti gibi temalara odaklanarak, Nazım Hikmet'in destansı yaşamından izlenimler sunmaktadır.





"Yaşamaya Dair" adlı müzikli gösteri, 3 Haziran Cumartesi günü, saat 20.00'de, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecektir. Tüm sanatseverler, bu etkileyici oyunda sergilenen performansı izlemek için davetlidir.





İstanbul DT “Yedi Kadın”





Barbara Schottenfeld tarafından yazılan “Yedi Kadın” adlı oyun, Sevgi Sanlı tarafından Türkçeye çevrilen ve Ebru Aytürk Şayan tarafından yönetilen bir yapıttır.





Oyun, hiç tanımadıkları yedi kadının kişisel gelişim kursunda bir araya gelmesiyle başlar. Altı haftalık bir süreç boyunca, bu kadınlar kendilerini özgürce ifade etmenin yollarını ararlar. Oyun, toplum içinde kadın olarak var olmanın yeniden keşfedilmesi temasını işler.





Yedi Kadın, her biri farklı geçmişlere, deneyimlere ve hayatlara sahip olan kadınların birlikte yaşadıkları deneyimleri anlatır. Oyun, kadınların kendi güçlerini keşfettikleri, duygusal sınırları zorladıkları ve toplumsal normlara meydan okudukları bir hikaye sunar.





Yedi Kadın, 1 ve 2 Haziran tarihlerinde, saat 20.00'de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde sahnelenecektir. Seyircileri, güçlü ve dokunaklı bu kadın hikayesini izlemeye davet ediyoruz.





Ankara DT “Gidion’un Düğümü”





Ankara Devlet Tiyatrosu, Johnna Adams'ın yazdığı ve Buğra Koçtepe'nin çevirip yönettiği "Gidion'un Düğümü" adlı oyunu sahnelemeye hazırlanıyor. Oyun, ilkokul öğretmeni ve bir annenin sıra dışı bir randevusunu anlatarak, günümüzdeki sosyal medya, aile, ebeveynlik, eğitim, sanat ve çocukluk gibi kavramları sorguluyor. Ankara Küçük Tiyatro'da, 26 ve 27 Mayıs tarihlerine, saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak olan oyuna tüm tiyatro severler davetlidir.





Adana DT “Komik Para”





“ Komik Para” adlı oyun, Ray Cooney'in eseri olan ve Haldun Dormen tarafından Türkçeye çevrilen bir komedi. Yönetmenliğini Birkan Görgün üstleniyor.





Oyun, paranın gerçek amacını ve ona yüklediğimiz anlamları komik bir şekilde ele alıyor. İki evli çift, iki dedektif, bir taksi şoförü ve parayı arayan mafya babası Bay Conta'nın hikayesini anlatıyor. Bir çanta etrafında şekillenen gelecek umudu ve basit bir planın karmaşık bir hale dönüşmesiyle komik olaylar gelişiyor.





Küresel salgın sonrasında, unutulmaya yüz tutmuş kahkahalarımızı tekrar canlandırma arzusuyla perde açılıyor. Komik Para, izleyicilere gülmekten kırıldıkları bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyun, 1, 2 ve 3 Haziran tarihlerinde, Ankara Küçük Sahne’de, saat 20.00'de sahnelenecek. Tüm seyircileri eğlenceli ve neşeli bir tiyatro deneyimi için davet ediyoruz.





Konser





CSO Ada Ankara/ “A Tribute to Louis Armstrong” Şenova Ülker Quintet feat. Aydın Kahya





Caz müziğinin efsane ismi Louis Armstrong, unutulmaz bir konserle CSO Ada Ankara'da anılıyor. Türk cazının önde gelen trompet ve flugelhorn sanatçısı Şenova Ülker, Burak Dursun, Önder Focan, Anıl Deniz ve Burak Bulut'tan oluşan beşlisiyle ve caz sahnelerinin gözde vokallerinden Aydın Kahya ile aynı sahneyi paylaşacak. "A Tribute to Louis Armstrong" adlı bu özel konser, 01 Haziran Perşembe günü, saat 20.00'de CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleşecek. Bu muhteşem etkinlik, Louis Armstrong'un müzik mirasını canlı tutmak ve onun unutulmaz şarkılarına saygı duruşunda bulunmak amacıyla düzenleniyor. Caz tutkunlarını unutulmaz bir geceye davet ediyoruz.





CSO Ada Ankara/ Parker Quartet





01 Haziran Perşembe günü, saat 20:00'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek olan konserde, Grammy ödüllü Parker Quartet sahne alacak. Konserde, dünyaca ünlü Macar besteci György Ligeti'nin 100. Doğum yılı vesilesiyle bestecinin ilk iki yaylı çalgılar dörtlüsü ve Béla Bartók'un "Beşinci Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" seslendirilecek. Parker Quartet, Stanley Kubrick'in klasikleşmiş filmlerinden "2001 Bir Uzay Macerası" ve "Shining" (Cinnet) soundtrack'lerinde yer alan György Ligeti'nin yaylı çalgılar dörtlülerini de icra edecek. Bu konser, modern çağların sarsıcı duygularla dolu evrenine yönlendiren Ligeti'nin eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.





CSO Ada Ankara/Emre Yavuz Solo Piyano Resitali





Ünlü piyanist Emre Yavuz, müzik dünyasında büyük beğeni toplayan solo piyano resitaliyle 23 Mayıs Salı günü, CSO Ada Ankara Mavi Salon'da sahne alacak. Emre Yavuz, TYXart etiketiyle yayınlanan ve Sergei Rachmaninoff'un solo eserlerini içeren ilk albümüyle müzik eleştirmenlerinden büyük övgü almıştı.





Bösendorfer sanatçısı Emre Yavuz, 5. Viyana Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ve Schubert Özel Ödülü, 13. Uluslararası Schubert Piyano Yarışması'nda üçüncülük ve 15. Kissingen Piyano Olimpiyatları'nda birincilik gibi prestijli ödüllere sahiptir. Yeni programıyla piyano repertuvarının lirik, eğlenceli ve sihirli cevherlerini keşfe çıkacak olan Emre Yavuz, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.





Resitalde Emre Yavuz, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Domenico Scarlatti, François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Maurice Ravel'in solo eserlerinin yanı sıra, Luigi Boccherini'nin Re majör Gitar Beşlisi'nden piyanoya uyarladığı "Fandango"yu da seslendirecektir.





Sanatseverlerin, 23 Mayıs Salı günü, CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleşecek bu özel konseri kaçırmamaları için şimdiden yerlerini ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Emre Yavuz'un eşsiz yeteneğiyle icra edilen bu program, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.





Opera ve Bale





Ankara DOB “Harem”





Ankara Devlet Opera ve Balesi, Osmanlı tarihindeki görkemli dönemi konu alan ve Türk bale sahnesinde 1998 yılından beri başarıyla sergilenen tek eser olan "Harem" ile izleyicileri büyüleyecek. Bu etkileyici bale eseri, Osmanlı sarayında iktidar mücadelesi veren güçlerin çatışmaları ve genç kadınların entrikalarla dolu kaderlerini anlatıyor.





"Harem" adlı eserin rejisi ve koreografisi devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenler'e, dekor ve kostüm tasarımları ise dünyaca ünlü tarih araştırmacısı Alexander Vasilliev'e aittir. Eserde, mutlak ve her şeye kadir olması gereken bir Padişah karakteri bulunmaktadır. Ancak Padişah zayıf bir kişilik sergilemekte ve annesi tarafından tehdit edilmektedir. Valide Sultan, kendi tutkularını gerçekleştirmesine engel olarak gördüğü Padişah'ı etkisiz hale getirerek gücü tamamen kendisinde toplamak için genç bir torunun tahta çıkmasını tercih etmektedir.





"Harem" balesi, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü Ankara Opera Sahnesi'nde sahnelenecektir. Bu muhteşem gösteriyi kaçırmamak için sanatseverlerin bu tarihi not almalarını öneririz. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin büyüleyici performansıyla Osmanlı sarayının gizemli dünyasına adım atacak ve unutulmaz bir deneyim yaşayacaksınız.





Sergi





Doku Sanat Galerisi/İstanbul

Güler Genç Erol





Güler Genç Erol, resimleri 18 Mayıs - 06 Haziran 2023 tarihleri arasında Doku Sanat Galerisi'nde. Sanatçı, 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Resim ana sanat dalından birincilikle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalıştı ve daha sonra öğretim görevlisi olarak atandı.





Güler Genç Erol, çocukluktan itibaren tekstil ve moda tasarımına olan ilgisini hiç kaybetmedi. "Giyilebilir sanat" konseptiyle yola çıkarak, tekstil alanında kendi markalarını kardeşiyle birlikte yarattı. Sanatçı, ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte yer aldı ve halen akademik görevinin yanı sıra tekstil ve resim atölye çalışmalarına devam etmektedir.





Güler Genç Erol'un resim sergisi, Doku Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak ve sanatçının yaratıcı dünyasını keşfetme fırsatı verecek. Sergide, sanatçının yetenekleri ve deneyimleriyle şekillenen eserleri sergilenecek, izleyicilere estetik bir deneyim sunacak.





Galeri Siyah Beyaz /Ankara

Ardan Özmenoğlu "Yerel Sanatçı"





Galeri Siyah Beyaz, Ardan Özmenoğlu'nun "Yerel Sanatçı" adını verdiği solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 12 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.





Özmenoğlu, bu sergisinde "yerel" kavramı üzerine sorgulamalarını izleyicilerle paylaşıyor. Post-it, neon ve cam gibi tanıdık malzemeleri kullanarak çiçek, kelebek gibi imgelerle bir araya getirirken, manzarayı da geleneksel ağaç imgeleriyle yorumluyor. Sergi, "Yerel Sanatçı nedir?" ve "Yerel Sanatçı arabesk midir?" gibi sorularla sanatçının düşüncelerini aktarıyor.





Özmenoğlu, basit bir dille sorularını sormakta ve "yerel sanatçı" kavramıyla ilişkilendirilen kitsch, süsleme ve arabesk gibi konulara odaklanmaktadır. Bu uluslararası sanatçının sergisi, izleyicilere zor cevaplanacak sorular sormaktadır.





Ardan Özmenoğlu'nun "Yerel Sanatçı" sergisi, 12 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında Galeri Siyah Beyaz'da Pazar günleri hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.





Soyut Sanat Galerisi/Ankara

"Figür-Yorum/9"





Galeri Soyut, 19 Mayıs - 7 Haziran 2023 tarihleri arasında "Figür-yorum/9" proje sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Sergi, 18 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek ve genç sanatçıları değerli ustalarla bir araya getirecek.





Adem Başpınar, Ali Fatih Küçükosmanoğlu, Ali Herischi, Baran Kamiloğlu, Binnur Yücebaş, Derya Yıldız, Hakan Eraslan, Hasan Basri İnan, Hasan Saygın, Hatice Yaman, Ilgın Erdem, Lütfü Kaplanoğlu, Mehmet Ali Doğan, Mine Poyraz, Murat Tolga, Necmettin Özlü, Nurettin Akkaya, Özgür Yenidoğan gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, figüratif resim alanında üretim yapan sanatçıları bir araya getiriyor.





Sergi, "İnsan" temasını merkeze alarak sanatçıların özgün bir biçim dili geliştirdiği yapıtlarını sunuyor. Sanatçılar, tuval üzerinde kendi gerçekliklerini kurgularken, eski ustalardan ayrılarak kendilerine sunulan gerçeğin dışına çıkıyorlar. Büyük hikayelere ya da üst anlatılara odaklanmak yerine, sanatçılar sıradan olanı hayatın içinde gözden kaçan ayrıntılarla büyük bir samimiyetle dile getiriyorlar.





"Figür-Yorum/9 " proje sergisi, Galeri Soyut'ta izleyicilerle buluşacak ve sanatseverlere çeşitli perspektiflerden figüratif sanatın zengin dünyasını sunmayı hedefliyor.





Arda Sanat Galerisi/Ankara

Abidin Elderoğlu Resim Sergisi





Abidin Elderoğlu Resim Sergisi Arda Sanat Galerisi'nde Sanatseverlerle Buluşuyor





Arda Sanat Galerisi, sanatçı Abidin Elderoğlu'nun resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 17 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.





Abidin Elderoğlu, 1917 yılında Denizli Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1922'de Çemberlitaş Ruhi Arel ve İbrahim Çallı Atölyelerinde eğitimini sürdürdü. 1924 yılında İzmir Öğretmen Okulu'na başlayan sanatçı, daha sonra İstanbul Öğretmen Okulu'na geçiş yapmıştır. 1930 yılında kazandığı bir bursla Paris'e giden Elderoğlu, Academie Julian'da resim eğitimi almış ve Albert Laurens ve Andre Lhote'un atölyelerinde çalışmıştır. 1932 yılında Türkiye'ye dönüş yapan sanatçı, İzmir Öğretmen Okulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapmış ve ilerleyen yıllarda öğretmenlik kariyerinin yanı sıra sanatsal çalışmalarını da sürdürmüştür. 1954 yılında emekli olan Elderoğlu, Ankara'ya yerleşmiştir.





Ulusal ve uluslararası alanda kişisel sergiler düzenleyen ve karma sergilere katılan Abidin Elderoğlu, 1963 yılında gerçekleştirilen São Paolo Bienali'nde Şeref Ödülü'ne, 1966 yılında gerçekleştirilen Tahran Bienali'nde İmparatorluk Büyük Ödülü'ne, 1975 yılında ise Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Abidin Elderoğlu'nun resim sergisi, Arda Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 17 Mayıs - 7 Haziran 2023 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.





Festivaller





Devlet Tiyatroları, Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali





Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 16-25 Mayıs 2000 tarihleri arasında ilk kez düzenlendi. Başlangıçta Karadeniz'e kıyısı olan altı ülke (Gürcistan, Moldova, Rusya, Romanya, Ukrayna) katılım sağladı. Festival, 2006 yılında tüm dünya ülkelerine açılarak kapsamını genişletti.





Yunanistan, İran, Fransa, Slovenya, Çin Halk Cumhuriyeti gibi birçok ülkenin de yer aldığı festival, dünya çapındaki yönetmen ve oyun yazarlarıyla gerçekleştirilen atölye çalışmaları, söyleşiler, konferanslar ve sergilerle giderek zenginleşti. Festival, sanatın evrensel diliyle bir araya gelen pek çok ülkeyi birleştirmektedir.





Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, ülkeler arasında barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yaşatılması ve paylaşılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Sanatın birleştirici gücünü ortaya koyan festival, 2005 yılında Ermenistan ve Azerbaycan'ın da katılımıyla bu amacını bir kez daha kanıtlamıştır.





Festival, Karadeniz bölgesindeki tiyatro sanatının gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda uluslararası düzeyde kültürel alışverişi teşvik etmektedir. Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, her yıl dünya çapındaki tiyatro severleri ağırlayarak sanatın sınırları aşan bir platformu haline gelmiştir. Festival oyunları 26 Mayıs 2023 tarihine kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.



