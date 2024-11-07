Filiz Onat’ın “Siluetler” Sergisi Deppo29’da Açılıyor

Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:14

Güncelleme: 07.11.2024 - 11:14

Sanatçı Filiz Onat’ın “Siluetler” başlıklı resim sergisi, 14 Kasım 2024 Perşembe günü saat 19:00’da Deppo29’da sanatseverlerle buluşuyor. Onat’ın özgün bir anlatımla oluşturduğu “Siluetler” serisi, insan figürlerinin farklı yorumlarıyla izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Beyaz Zambaklar Sokak No:29/A adresinde yer alan Deppo29’da gerçekleşecek bu sergi, insan bedeninin ve ruhunun zarif ve soyutlanmış görünümlerini ele alıyor. Filiz Onat’ın sanatsal bakış açısıyla şekillendirdiği figürler, izleyicilere derin bir içsel keşif vaat ediyor.

Sergi hakkında bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyenler, 0312 427 39 68 veya 0 536 590 50 29 numaralarından iletişime geçebilirler.