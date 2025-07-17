Final bölümleriyle geliyor: Stranger Things 5. sezonundan ilk tanıtım yayımlandı...

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things 5. sezonuyla ekranlara veda ediyor. Dizinin final sezonundan ilk tanıtım yayımlandı. Sekiz bölüm halinde yayımlanacak olan dizinin son sezonunda Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp ve Sadie Sink gibi isimler yeniden biraraya gelecek.

FİNAL SEZONUNUN KONUSU

1987 sonbaharında Hawkins hâlâ açılan geçitlerin bıraktığı yaraları taşırken ekip tek bir amaç etrafında yeniden birleşir: Vecna’yı bulup ortadan kaldırmak. Ancak şeytani varlık izini kaybettirmiştir; nerede olduğu ve ne planladığı belirsizdir. Kasaba, ordunun kurduğu karantina halkalarıyla çevrilmiş, Eleven’ı yakalamaya yönelik operasyonlar hız kazanmıştır. Eleven saklanmak zorunda kalırken arkadaşlarının hareket alanı iyice daralır. Bu arada Will’in kayboluşunun yıldönümü yaklaşır ve tanıdık, boğucu bir korku tüm kasabayı yeniden sarmaya başlar. Karşılarına çıkacak karanlık, şimdiye dek gördüklerinden çok daha güçlü ve yıkıcı olacaktır. Bu kâbusa son verebilmek için ekip son kez omuz omuza mücadele etmek zorundadır.

3 BÖLÜM HALİNDE YAYIMLANACAK

Dizinin final sezonu 3 kısım halinde yayımlanacak. 1. kısım 27 Kasım 2025 tarihinde, 2. kısım 26 Aralık tarihinde son bölüm ise 1 Ocak 2026'da yayımlanacak.

İşte merakla beklenen tanıtım...