Fincher'ın yeni filmi 'The Killer'dan ilk fragman!
David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünü Michael Fassbender'ın üstlendiği yeni gerilim filmi "The Killer"ın fragmanı yayımlandı.
David Fincher'ın, başrolünde Michael Fassbender'ın yer aldığı yeni filmi "The Killer"ın ilk fargmanı yayımlandı. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak olan film 10 Kasım'da Netflix kütüphanesine eklenecek.
2007'den bu yana merakla beklenen gerilim filmi The Killer, Alexis Nolent'in Fransız çizgi romanından uyarlandı. Filmin senaryosu, daha önce "Se7en"ın da senaryosunu yazmış olan Andrew Kevin Walker tarafından yazıldı.
"The Killer"da Fassbender, ahlaki pusulanın olmadığı bir dünyada kaybolan profesyonel bir suikastçıya hayat veriyor.
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