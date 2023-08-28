Karanlık hikayelerin yönetmeni David Fincher 61 yaşında!

Sinema dünyasının dahi yönetmenlerinden biri olan David Fincher, estetik anlayışı ve derin hikayeleriyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Sinema tarihine damgasını vuran başarılı işlere imza atan Fincher, sinemaseverler tarafından merakla takip ediliyor. Her yeni projesi, sinema dünyasında heyecan yaratmaya yetiyor. Tarzını ve vizyonunu unutulmaz yapımlara dönüştüren bu usta yönetmenin kariyerindeki en son gelişmeleri yakından incelemek, sinema tutkunları için her zaman büyük bir keyif kaynağı oldu. İşte IMDb'ye göre en iyi David Fincher filmleri...