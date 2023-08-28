David Fincher imzalı The Killer'dan ilk poster!
David Fincher'ın yeni projesi The Killer uzun sürecin ardından yayımlanacak. Filmden ilk poster geldi...
David Fincher'ın, başrolünde Michael Fassbender'ın yer aldığı yeni filmi "The Killer" için ilk resmi poster paylaşıldı. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak olan filmin ne zaman ve nerede yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
THE KİLLER'DAN İLK AFİŞ GELDİ!
Yönetmen koltuğunda David Fincher'ın oturduğu, başrolünde de Michael Fassbender'ın yer aldığı "The Killer"ın ilk posteri yayımlandı. 22007'den beri beklenen film, Alexis Nolent'in Fransız çizgi romanından uyarlanandı. Filmin senaryosu, daha önce "Se7en"ın da senaryosunu yazmış olan Andrew Kevin Walker tarafından yazıldı.
THE KİLLER'IN KONUSU NE?
"The Killer"da Fassbender, ahlaki pusulanın olmadığı bir dünyada kaybolan profesyonel bir suikastçıya hayat veriyor. Yalnız, soğuk ve hayatında pişmanlıklara yer olmayan adam, acımasız bir ölüm meleği olarak çalışmaktadır. Kendisine verilen görevleri yerine getirmek için dünyayı dolaşır fakat işlediği bunca cinayetin ardından artık hiçbir şey net değildir.
Vicdan azabıyla tanışan ve bu hayattan vazgeçip geçmemek konusunda kararsız kalan katil, kendisine verilen son görevinde başarısız olunca kendisini zor bir sürecin içinde bulur ve işverenlerinin peşine düşmek zorunda kalır.
THE KİLLER'IN OYUNCULARI KİM?
Brad Pitt
Michael Fassbender
Sophie Charlotte
Tilda Swinton
Monique Ganderton
Arliss Howard
Charles Parnell
Thiago Palma
Lacey Dover
Sala Baker
Kerry O'Malley
Monika Gossmann
Emiliano Pernía
Anouar H. Smaine
Brandon Morales
Suzette Lange
Avant Strangel
Endre Hules
Kellan Rhude
Lía Lockhart
Leroy Edwards III
Bernard Bygott
Andre Bellos
Caitlin Turner
THE KİLLER NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?
The Killer, 10 Kasım'da Netflix kütüphanesine eklenecek.
THE KİLLER UYARLAMA MI?
2007'den bu yana merakla beklenen gerilim filmine olan geri sayım nihayet hızlandı. The Killer, Alexis Nolent'in Fransız çizgi romanından uyarlandı.
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