David Fincher imzalı The Killer'dan ilk poster!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:04

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:04

David Fincher'ın, başrolünde Michael Fassbender'ın yer aldığı yeni filmi "The Killer" için ilk resmi poster paylaşıldı. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak olan filmin ne zaman ve nerede yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

THE KİLLER'DAN İLK AFİŞ GELDİ!

Yönetmen koltuğunda David Fincher'ın oturduğu, başrolünde de Michael Fassbender'ın yer aldığı "The Killer"ın ilk posteri yayımlandı. 22007'den beri beklenen film, Alexis Nolent'in Fransız çizgi romanından uyarlanandı. Filmin senaryosu, daha önce "Se7en"ın da senaryosunu yazmış olan Andrew Kevin Walker tarafından yazıldı.

THE KİLLER'IN KONUSU NE?

"The Killer"da Fassbender, ahlaki pusulanın olmadığı bir dünyada kaybolan profesyonel bir suikastçıya hayat veriyor. Yalnız, soğuk ve hayatında pişmanlıklara yer olmayan adam, acımasız bir ölüm meleği olarak çalışmaktadır. Kendisine verilen görevleri yerine getirmek için dünyayı dolaşır fakat işlediği bunca cinayetin ardından artık hiçbir şey net değildir.

Vicdan azabıyla tanışan ve bu hayattan vazgeçip geçmemek konusunda kararsız kalan katil, kendisine verilen son görevinde başarısız olunca kendisini zor bir sürecin içinde bulur ve işverenlerinin peşine düşmek zorunda kalır.

THE KİLLER'IN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Michael Fassbender

Sophie Charlotte

Tilda Swinton

Monique Ganderton

Arliss Howard

Charles Parnell

Thiago Palma

Lacey Dover

Sala Baker

Kerry O'Malley

Monika Gossmann

Emiliano Pernía

Anouar H. Smaine

Brandon Morales

Suzette Lange

Avant Strangel

Endre Hules

Kellan Rhude

Lía Lockhart

Leroy Edwards III

Bernard Bygott

Andre Bellos

Caitlin Turner

THE KİLLER NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

The Killer, 10 Kasım'da Netflix kütüphanesine eklenecek.

THE KİLLER UYARLAMA MI?

2007'den bu yana merakla beklenen gerilim filmine olan geri sayım nihayet hızlandı. The Killer, Alexis Nolent'in Fransız çizgi romanından uyarlandı.