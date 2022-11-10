Finos Film’e Altın İskender ödülü

10 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Selanik Film Festivali tarihinde ilk kez Yunan sinemasına yaptığı sanatsal katkılarından ötürü Finos Film’e Altın İskender onur ödülü verdi. Ödül töreninin ardından Alekos Sakellarios’in siyah beyaz komedisi My Friend Lefterakis (Arkadaşım Lefterakis /1963) gösterildi.

Finos Film, Yunanistan’ın en eski yapımevlerinden. Türk-Yunan ortak yapımı Sıralardaki Heyecanlar başarılı komedilerin yönetmeni Alekos Sakellarios tarafından Finos Film için çekildi. Aliki Vuyuklaki, Sakellarios’un yönettiği siyah-beyaz komedi de oyuncumuz Orhan Günşiray’la başrolleri paylaştı. Şımarık lise öğrencisi Nesrin (Vuyuklaki), okula gitmemek için hasta olunca ailesi Doktor Bülent’i (Günşiray) çağırır. Nesrin’le Bülent ilk görüşte birbirlerine aşık olurlar. Hemen evlenirler ama bir süre sonra Nesrin yeniden okula dönmek ister. Büyük Ada, fayton turu, faytonda Vuyuklaki’nin kendi sesiyle Arabacı şarkısını söylemesi filmin unutulmaz sahneleridir. Üsküdar Salacak’ta Nesrin yine Bülent’e şarkı söylerken fonda Kız Kulesi görülür. Filmin bestecisi ünlü Manos Hacıdakis’in müziğiye birlikte Nesrin’le figüranlar birlikte sirtaki oynarlar. Filmde ayrıca Şaziye Moral, Sedat Demir, Mualla Kavur rol aldılar. Türk yapımcı Özdemir Birsel, Yunan yapımcı Emilios Konitsiotis’ti. Sıralardaki Heyecan İstanbul’da Türk oyuncularla, Htypokardia sto tharnio başlığıyla Atina’da Yunan oyuncularla Yunanca çekildi.

İki filmde de Aliki Vuyuklaki oynadı, şarkı söyledi. Her iki filmde 1963’te izleyici rekoru kırdı.