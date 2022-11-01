Şırnak Cizre'deki müzik festivaline yoğun ilgi

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Şırnak’ın Cizre ilçesi şimdiye kadar bölgede görülmemiş bir müzik etkinliğine sahne oldu. Organizasyonun iddiasına göre kurulan “Türkiye’nin en büyük sahnesi”nde Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut yaklaşık 100 bin kişi olduğu söylenen kalabalığa konser verdi.

“Mr. Dosso Dossi” kimliğiyle yaptığı DJ performanslarıyla tanınan iş insanı bölge kökenli Hikmet Eraslan ise lazer ve ışık gösterileriyle desteklenen bir müzik performansı gerçekleştirdi. Kendisi de doğu kökenli, Ağrı Doğubeyazıtlı olan Eraslan, “Amacım Anadolu’da da sanat ve müziği ulaşılır kılmak. Müzikle halkı buluşturmak. Sadece batıda değil, doğu illerinde de bu etkinliklerin yapılabileceğini göstererek farklı organizasyonların bu bölgeye gelmesinin önünü açmak istiyorum” dedi.

SARIKABADAYI VE SEFO

Daha önce de Antalya, Bursa ve İstanbul’da, son olarak da temmuzda Ağrı Doğubayazıt ilçesinde 30 bin kişiyi müzikle buluşturarak gündem olan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, bu kez de Şırnak’ın Cizre ilçesinde halka açık bir etkinlik düzenledi. Mem U Zin Parkı’nda cebinden harcayarak “Türkiye’nin en büyük sahnesi”ni kurdurdu ve Cizre Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi” etkinliğiyle Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’a şarkı söyletti.

Ardından Eraslan’ın DJ performansıyla dans etti. Organizatörler, “Şırnak Cizre’nin nüfusu zaten 100 bin kişidir, bu kalabalık nasıl oluştu” sorusuna ‘Çevre illerden akın akın geldiler’ yanıtını aldı. Etkinliği Şırnak Valisi Osman Bilgin ve Cizre Kaymakamı/Belediye Başkanı V. Nazlı Demir himaye etti.