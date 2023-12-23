Fitzgerald'ın başyapıtı baleye uyarlandı: Mersin'de 'Muhteşem Gatsby' heyecanı!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 21:14

Güncelleme: 23.12.2023 - 21:14

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünya klasiği "Muhteşem Gatsby" romanından uyarlanan balenin prömiyerini yarın Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Hazırlıkları süren bale, romantik gerilim türündeki bu klasikleşmiş eseri sahneye taşıyacak.

İrlanda asıllı ABD'li yazar Francis Scott Key Fitzgerald'ın ünlü eseri "Muhteşem Gatsby"dan uyarlanan bale, Mersin Kültür Merkezi'nde prömiyerini gerçekleştirecek. Koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Haşimov üstlenecek.

Balenin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Tarı Deniz ve video-projeksiyon tasarımını Umut Sinan Özdemir yapacak. Yapılan açıklamada, eserin koreograflarından Volkan Ersoy'un, "Muhteşem Gatsby" uyarlamasının sanatsal altyapı hazırlıklarının yaklaşık 1.5 yıl sürdüğünü belirttiği ve bale uyarlamasının yoğun ilgi gördüğü ve biletlerin hemen tükendiği ifade edildi.

Volkan Ersoy, George Gershwin'in caz altyapılı müzikleri üzerine Fitzgerald'ın ünlü romanını birleştirdiklerini söyledi ve eserin kostüm ve dekorlarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacağına inandığını belirtti. Projenin sezon içinde sanatseverlerle buluşturulmaya devam edileceğini ifade etti.