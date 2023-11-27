İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden büyük prodüksiyon: 'Don Giovanni'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:57

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:57

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneleyeceği "Don Giovanni" operasının prömiyeri, 30 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek. İDOB Müdürü Caner Akgün, "Kökler" konseptiyle tarih ve medeniyete odaklanan bir program hazırlığı içinde olduklarını belirtti. Akgün, genç ve dinamik bir ekip ile çalıştıklarını vurgulayarak, AKM'nin teknik imkanları ve üst düzey sanatçı kadrosuyla İDOB'un dünyayla rekabet etmeyi amaçladığını ifade etti.

"Don Giovanni" eserinin yönetmenliğini üstlenen Aytaç Manizade ise yaptığı açıklamada, yurt dışında izlediği büyük prodüksiyonların artık İstanbul'da da yapılabiliyor olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Manizade, AKM'nin sunduğu imkanları eserin yapısına uygun olarak kullandıklarını ve İstanbul'dan bir eser olan "Don Giovanni" operasını genç bir ekip titizlikle hazırladıklarını ifade etti.

Eserde "Don Giovanni" rolünde Caner Akgün, "Leporello" rolünde Göktuğ Alpaşar, N. Işık Belen, Burak Bilgili, "Donna Anna" rolünde Evren Ekşi, Özgecan Gencer, Gülbin Günay, "Donna Elvira" rolünde Perihan N. Artan, Nesrin Gönüldağ, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, "Don Ottavio" rolünde Berk Dalkılıç, Bülent Külekçi, Ufuk Toker, "Zerlina" rolünde Sevim Ateş, Aslı Ayan, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, "Masetto" rolünde Alp Köksal, Burak Kul, "II Commendatore" rolünde Mithat Karakelle, Ali Haydar Taş, Umut Tingür yer alacak.