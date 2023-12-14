Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'Madama Butterfly' operasını 60. sanat yılında sahneye taşıyor

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:33

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:33

Türkiye'nin köklü sanat kurumlarından Ankara Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin ünlü eseri "Madama Butterfly"ı, duayen yönetmen Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle sahneye koyacak. Türkiye'de ilk defa 1941'de sahnelenen bu önemli opera, 23 Aralık'ta Ankara Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Giacomo Puccini'nin 1904 yılında bestelediği "Madama Butterfly," Türkiye'de ilk defa 1941'de Ankara'da sahnelendi ve o günden bu yana aralıklarla repertuarlarda yer aldı. Birinci sanat yılını kutlayan yönetmen Gürçil Çeliktaş, bu önemli eseri modern bir bakış açısıyla yeniden sahneye taşıyacak.

Çeliktaş, eserin klasik bir bakış açısıyla sahnelendiğini ancak ufak modern dokunuşlarla zenginleştirildiğini belirtiyor..

Ankara Devlet Opera ve Balesi, "Madama Butterfly"ın Türkiye'deki tarihsel önemini vurgulayarak, seyircilere unutulmaz bir sanat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

MADAMA BUTTERFLY'IN HİKAYESİ

"Madama Butterfly" Amerikalı deniz teğmeni Pinkerton'un Japon geleneklerine göre evlenmesini, aşkı uğruna dinini değiştirmesini ve ailesi tarafından reddedilmesini anlatır.

Pinkerton'un Japonya'yı terk etmesi ve Amerika'ya yerleşmesi, evlendiği eşiyle döndüğünde çocuğunu istemesiyle Madama Butterfly'ın harakiri yaparak intihar etmesi arasındaki dramatik öykü, operanın temelini oluşturur.