‘Flow: Bir Kedinin Yolculuğu’ ile kült klasik ‘Kurt Adam’ın son çevirimi gösterimde

Yayınlanma: 25.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.01.2025 - 04:00

Altın Küre ödüllü, animasyon ve yabancı filmde Oscar adayı Flow: Bir Kedinin Yolculuğu her yaştan izleyicinin sevip beğeneceği türde üç boyutlu bir animasyon. Genç yönetmen Gints Zilbalodis, tek başına hazırladığı Ailleurs’den (2019) beş yıl sonra büyük bir ekiple gerçekleştirdiği, benzersiz bir görsellik içeren, animasyonla video oyunlarını harmanlayan, diyalogsuz, hayvanların hiç konuşmadığı filmini dört yılda bitirdi. Hayvanları Disney, Japon animasyonlarındaki gibi değiştirmeyen, konuşturmayan Flow farklı türlerdeki hayvanların yaşamda kalabilmek için yardımlaştıkları, dayanıştıkları şiirsel, etkileyici, benzersiz bir yapım.

DAYANIŞMA, PAYLAŞMA

Sudan korkan siyah bir kedi, kleptoman bir lemur, oyuncu bir köpek, uykucu bir kapibara, koruyucu, karizmatik bir balıkçılın yolları kesişir. Hepsi hayatlarını sürdürebilmek için uyum sağlarlar. Doğal afetin içerisinde gelişen öyküde insanların yok olduğunu, yerkürenin, doğanın insanların evcilleştirdiği hayvanlara kaldığını tek sözcük kullanmadan iletir yönetmen. Dünya, doğa insan olmadan daha güzeldir. Tüm hayvanlar doğal davranırlar, davranışları, sesleri çok gerçekçidir. Arka planlar, dekorların her biri tablo niteliğindedir, ses tasarımları mükemmeldir. Kuşların şakımasını, kedinin miyavlamasını, rüzgârın yaprakları kıpırdatmasını, en ufak sesleri ayrımsarız. Suların yükselmesi, hayvanların yelkenliye binmesi Nuh’un Gemisi’ni anımsatsa da filmde yaşamda kalma savaşımını hayvanlar kendileri organize eder. Her olayı hayvanların gözünden izleriz. Sudaki, camlardaki yansımalar olağanüstüdür. Dayanışma, paylaşma, doğa, uyum sağlama, yaşama tutunma, ekosistemi işleyen Flow’u, Gints Zilbalodis yönetti, senaryosunu yazdı, görüntüledi, kurguladı, müziğini besteledi.

KURT ADAM FİLMLERİNE SAYGI



Kurt Adam da Flow gibi hayatta kalma savaşımını anlatan, ailesini korumak, kurtarmak için kendini feda eden bir babanın öyküsü. Universal şirketinin efsane canavarlarını, marjinal karakterlerini hepimiz biliyoruz: Kurt Adam, Görünmez Adam, Dracula, Frankenstein, Mumya. Universal, canavarlarını bu kez Blumhouse şirketiyle birlikte canlandırmaya karar vererek Görünmez Adam’ı (2020) çeken Leigh Whannell’le işbirliği yaptı. Kurt adam mitolojisini şehir efsanelerine bağlayan Whannell farklı, taze bir yorumla karşımızda. 1995’te Orta Oregon bölgesinde bir adam kaybolur. Bölgenin eski yerlileri dağ hummasının adamı aldığını, bu hastalığın adının kurt surat olduğunu söylerler. Babasının sert disipliniyle yetişen Blake 30 yıl sonra karısı ve kızıyla miras için Oregon’a gelir. Avcı babayla yazar oğlu Blake arasında avlanma, yaşamda kalma insanın içindeki vahşi hayvan metaforuna dönüşür. Yoldaki kazada hayvan saldırısına uğrayıp enfekte olan Blake çocukluk evinde Kurt Adam’a dönüşmeye başlar. Dolunayın, gümüş kurşunun olmadığı modern Kurt Adam’da toksik erkeklik, vahşi ataerkillik, fedakârlık, sevgi temaları işlenir. Görüntü, ses tasarımları, müzik çok başarılıdır. Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger’in oynadığı, tüm Kurt Adam filmlerine saygıda bulunan Kurt Adam gösterime girdi.

