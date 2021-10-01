Flüt sanatçısı Kutluer, Eskişehir’de
Şefika Kutluer, Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası eşliğinde bugün sahne alacak.
Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası eşliğinde, bugün saat 20.00'de Eskişehir’de konser verecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda yapılacak konserde Kutluer, Vivaldi’nin 5 konçertosunu seslendirecek.
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