Flüt sanatçısı Kutluer, Eskişehir’de

Şefika Kutluer, Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası eşliğinde bugün sahne alacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2021 Cuma, 04:00
Flüt sanatçısı Kutluer, Eskişehir’de
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Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası eşliğinde, bugün saat 20.00'de Eskişehir’de konser verecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda yapılacak konserde Kutluer, Vivaldi’nin 5 konçertosunu seslendirecek. 


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