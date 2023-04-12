Foça’da taş ocaklarına karşı sergili protesto

Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:16

Güncelleme: 12.04.2023 - 09:16

İzmir’in turistik ilçelerinden Foça’da çevreciler taş ocaklarına karşı fotoğraf sergisi açtı. Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen sergide faaliyete devam eden taş ocaklarının doğa ve çevreye verdiği zararı gösteren fotoğrafların yanı sıra açılması istenen taş ocağının görselleri de yer aldı. Çok sayıda Foçalının ve platform üyelerinin katıldığı sergide Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu sözcülerinden Ramis Sağlam, “2500 yıllık Pers Anıt Mezar Anıtı’nın yanı başına taş ocağı açmak isteyen zihniyetin gözü taşa doymak bilmiyor. Bu zihniyet Foça’nın kırsal Kocamehmetler Mahallesi’nde 24 hektarlık alanda yeni bir taş ocağı açmak istiyor. Hali hazırdaki taş ocaklarının çevreye, yaşam alanlarımıza verdiği tahribat ortadayken, yeni bir taş ocağının açılacak olmasını kabul etmiyoruz” dedi.

TARIM VE SİT ALANI İÇİNDE TAŞ OCAĞI

Taş ocaklarına karşı mücadelelerine devam edecekleri anlatan Sağlam, “Yıllardır, gözünü taş doyurmayanların nasıl Foça’nın doğasını her gün adım adım yok ettiğini “Taş ocağı istemiyoruz” fotoğraf sergimizle gözler önüne seriyoruz. Yeni taş ocağı proje alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi “Orman Alanı ve Tarım Arazisi” sınırları içerisinde yer alıyor. Projenin bölgenin ekolojik, demografik, sektörel, sosyolojik ve mekânsal bütünlüğünü bozma tehlikesi var. Faaliyete geçerse sit kapsamındaki alanların, 2863 sayılı yasa kapsamında bütün olarak özelliklerini ve tarımsal niteliklerini de kaybedeceği açıktır. Kocamehmetler Köyü, 2017 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Kentsel Sit alanı olarak ilan edildi. Kentsel sit alanları içinde korunması gerekli kültür varlığı niteliğindeki yapıların yanı sıra tescilli olmasa dahi töresel nitelik taşıyan kentsel dokunun korunması esastır. Bu alandaki biyoçeşitliliğin, eko sistemin bir bütün olarak korunması çok önemlidir. Habitatın olumsuz etkilenmesi, ayrıca zincirleme bozulmalara yol açacağından ÇED süreci iptal edilmelidir” ifadelerini kullandı.