Foçalılardan bakanlığın önünde taş ocağı isyanı!

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:31

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 16:31

İzmir’in dört bir yanı tarihi zenginliklerle dolu ilçesi Foça’da Pers anıt mezarı bölgesinde açılması planlanan ve tarihi, doğayı, zeytinlikleri, tarım ve yaşam alanlarını tehdit eden taş ocağına karşı yurttaşlardan itiraz yağdı. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu öncülüğünde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan ve çok sayıda sivil toplum örgütünün de destek verdiği Foçalı yurttaşlar projeye dair itiraz dilekçelerini sunarak eylem düzenledi.

"GEREKİRSE DAVA AÇARIZ"

“Suyuma, toprağıma, havama, tarihime zeytinime dokunma” pankartları taşıyan ve attıkları sloganlar ile açılmak istenen tesisi protesto eden yurttaşlar adına açıklamayı okuyan Platform Sözcüsü avukat Ruken Arslan, “Ülkemizin dört bir yanında yer altı ve yer üstü kaynaklarımız acımasızca talan edilmeye devam ediliyor. Bizler bu pervasızca süren doğa katliamına karşı her yerde yaşamı savunmaya devam ediyoruz. Foça’da taş ocağı yapılmak istenen yerin hemen yanı başında dünya mirası 2500 yıllık Pers mezar anıtı ve zeytinlik alanlar bulunuyor. 98 hektarlık orman alanı ve tarım arazileri maden faaliyetlerine açılmak istenmektedir. Buraya taş ocağı açarsanız önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak. Yer altı su sistemimiz bozulacak, çökmeler olacak.

Gürültü ve görüntü kirliliğine neden olacak, çamur atıkları çevreyi kirletecek. En sonunda geriye tehlike yaratan falezli, dev su dolu çukurlar kalacak ve geriye telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı torunlarımıza miras kalacak. Tarım toprağı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları, mera alanları ve sulak alanlar, su havzaları, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları, tarihi yapılar, tarihi sit alanlarına verilen ruhsatı tanımıyoruz. Projede ısrar edilirse ruhsat iptal davası açacağız. ÇED kararı olumlu çıkarsa iptal davası açacağız. Çocuklarına talan edilmemiş doğa ve tarih bırakmak isteyenler olarak itiraz ediyoruz. Gözünüzü taş doyursun. Doğanın ve tarihin bu kadar cömert davrandığı bir coğrafyaya bu kadar pervasızca saldırılmasına, talan edilmesine geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.