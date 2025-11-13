"Fotoğrafın dansı, dansın fotoğrafı" sergisi Taksim Sanat'ta açıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı kamusal sergi alanı Taksim Sanat, dansın zarafetini ve fotoğrafın anlatım gücünü buluşturan "Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı" adlı özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Foto muhabiri Ali Öz’ün objektifinden dansın ritmini, hareketin estetiğini ve sahne ışıkları altındaki büyülü atmosferi yansıtan “Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı” adlı sergide İstanbul’un son 25 yılına yayılan bale ve modern dans performanslarından seçilmiş özel kareler yer alıyor. Ulusal ve uluslararası birçok dans topluluğunun sahne anlarını belgeleyen bu fotoğraflar, dansın ifade gücünü ve insan bedeninin estetik anlatımını izleyiciyle buluşturuyor.

Ali Öz’ün zengin arşivinden özenle seçilen yaklaşık 60 fotoğraf, Moskova Klasik Devlet Balesi, Bejart Ballet Lausanne, Bolşoy Tiyatrosu, Çin Ulusal Devlet Balesi, Kiev Balesi gibi dünyaca ünlü toplulukların yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Beyhan Murphy gibi Türkiye’nin önde gelen dans sanatçılarının performanslarından sahneleri içeriyor.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, sergiyle ilgili, “İBB Kültür AŞ olarak, kamusal sanat alanımız Taksim Sanat’ta İstanbul’un kültür ve sanat yaşamına değer katan bu özel projeye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Usta fotoğraf sanatçısı Ali Öz’ün 25 yılı aşan üretim yolculuğunun bir özeti niteliğindeki bu sergi, yalnızca dansın estetiğini değil; aynı zamanda İstanbul’un sahne sanatları tarihindeki yerel ve uluslararası zenginliğini de gözler önüne seren eşsiz bir panoramadır. Dansın ifade gücünü yansıtan değerli seçkinin şehrimizin kültürel belleğine kalıcı katkı sunacağına inanıyor, tüm sanatseverleri Taksim Sanat’ta bu deneyimi paylaşmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

1979 yılında sınırlı ekipmanla başladığı fotoğraf yolculuğunda toplumsal olaylardan sahne sanatlarına uzanan geniş bir perspektif geliştiren Ali Öz, ayrıntılara ve anın ruhuna duyarlı bakışıyla İstanbul’un dans sahnesini 25 yılı aşkın süredir belgelemeye devam ediyor. Sanatçı, “Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı” sergisinde bu uzun soluklu görsel hafızayı izleyiciyle paylaşıyor. “Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı” sergisi 12 Kasım - 21 Aralık 2025 tarihleri arasında Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak görülebilir.