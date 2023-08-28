Fransız ‘diva’ İstanbul’da

Derin sesi, folk ve blues esintili besteleriyle dinleyicilerine farklı ruh hallerini bir arada yaşatan Fransız soul divası Imany, 7 Eylül’de Turkcell Vadi’de şarkılarını İstanbullular için söyleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00
Fransız ‘diva’ İstanbul’da
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İlk albümü “Shape of a Broken Heart” ile üç ülkede platin plak ödülü kazanan sanatçı, Piu’nun 10. yıl konserleri kapsamında konser verecek.


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