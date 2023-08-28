Fransız ‘diva’ İstanbul’da
Derin sesi, folk ve blues esintili besteleriyle dinleyicilerine farklı ruh hallerini bir arada yaşatan Fransız soul divası Imany, 7 Eylül’de Turkcell Vadi’de şarkılarını İstanbullular için söyleyecek.
İlk albümü “Shape of a Broken Heart” ile üç ülkede platin plak ödülü kazanan sanatçı, Piu’nun 10. yıl konserleri kapsamında konser verecek.
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