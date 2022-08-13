Fransız sanatçı Dany Brillant, İstanbul'da konser verdi

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 22:53

Biletinal Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Fransız sanatçı Dany Brillant, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde, bütün albümlerinden caz, swing, Latin ve Fransız şanson türlerini harmanladığı şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilerini Türkçe "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamlayan sanatçı, "Burada olmaktan çok mutluyum. Konser boyunca keyif almanızı ve doyasıya dans etmenizi istiyorum" dedi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Brillant'ın danslarla zenginleştirdiği sahne performansı sanatseverlerden büyük beğeni topladı.