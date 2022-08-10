Düzce Günleri, Derya Uluğ konseri ile sona erdi
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bilinirliğini artırarak şehrin gelişmesi amacıyla başlattığı kültür ve turizm projelerinin en önemlilerden biri olan Dünya Düzce Günleri, 8 günlük etkinliklerin ardından Derya Uluğ konseri ile sona erdi.
Düzce’nin adının
dünya genelinde bilinmesi amacıyla
Başkan Dr. Faruk Özlü tarafından Ağustos ayının ilk günü olarak ilan edilen
Dünya Düzce Günleri, bir dizi konserle şehir merkezinde kutlandı. 8 gün boyunca
Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen konserler hem Düzce’nin adını duyurdu hem
de Düzcelileri müziğe doyurdu.
Bu yıl ilki düzenlenen Dünya Düzce Günleri’nin geleneksel hale getirileceğini ve her yıl Ağustos ayının ilk gününden itibaren 8 gün boyunca konserler ve çeşitli etkinliklerle kutlanacağının altını çizen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ”Düzce’miz her şeyin en güzeline en iyisine layık. Şehrimizi sadece ülke genelinde değil tüm dünya genelinde hak ettiği üne kavuşturmak için yola çıktık. Dünya Düzce Günleri de bu projemizin bir parçasıdır. Düzcelilik ruhu ve kardeşliğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. 8 gün boyunca birbirinden önemli sanatçıları ve grupları Düzce’mizde ağırladık. Konser alanımız her akşam binlerce Düzceli ile doldu taştı. Düzce’mizin bu konserler serisine ihtiyacı olduğunu gözledim. Dünya Düzce Günlerine sahip çıkan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Dünya Düzce Günlerinin son gününde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahneye çıkarak Düzcelilerle birlikte şarkılarını söyledi. Birbirinden güzel şarkılarıyla alanı dolduranlarla bir araya gelen Derya Uluğ, Düzce’yi salladı. Düzceliler sanatçı Uluğ’a eşlik ederek etkinliklerin son akşamında da gönüllerince eğlendi. Öte yandan Düzceli ünlü tiyatro oyuncuları Mehtap Bayri ve Nurullah Çelebi de Anıtpark meydanında kurulan sahnede Düzcelilere hitap etti. Bayri, “Düzceli olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız” dedi.
SONBAHAR KONSERLERİ
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gecenin sonunda sürprizini
açıkladı. “Düzce seninle gurur duyuyor” sloganları altında konuşan Özlü,
“Sonbaharda konserleri tekrarlayacağız. En güzel, en güçlü seslerle konserler
yapacağız. Sonbaharda gerçekleştireceğimiz konserler serisi 1 hafta sürecek"
dedi.
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