Frederick C. Beiser’den ‘Dünya Acısı’

26 Ekim 2022 Çarşamba, 00:01

Dünya Acısı (Weltschmerz), 19. yüzyılın ikinci yarısında Alman felsefesine egemen olan kötümserliğe dair bir çalışma. Kötümserlik, aslında hayatın yaşamaya değmediği teorisiydi. Bu teori, felsefesi 1860’larda Schopenhauer tarafından Alman felsefesine tanıtıldı.

Frederick C. Beiser de dilimize Nagehan Yanar’ın çevirdiği ve Say Yayınları tarafından yayımlanan incelemesinde, Almanya’da felsefenin gündemini bilimlerin mantığından uzaklaştıran ve yaşamın değerinin incelenmesine doğru değiştiren Schopenhauer’in kötümserliğinden doğan yoğun ve uzun tartışmayı irdeliyor.

Kötümserliğin başlıca savunucularını (Philipp Mainländer, Eduardvon Hartmann ve Julius Bahnsen) ve başlıca eleştirmenlerini, özellikle Eugen Dühring ve Yeni-Kantçıları ele alıyor.

Yüzyılın ikinci yarısının kötümserlik tartışması, ikincil literatürde büyük ölçüde göz ardı edilmiştir ve Dünya Acısı (Weltschmerz), 1880’lerden bu yana, onu yeniden incelemeye ve ortaya attığı önemli felsefi sorunları analiz etmeye yönelik ilk girişim niteliğinde.

Dünya Acısı (Weltschmerz) / Frederick C. Beiser / Çeviren: Nagehan Yanar / Say Yayınları / 528 s. / 2022.