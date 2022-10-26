Frederick C. Beiser’den ‘Dünya Acısı’
Yüzyılın ikinci yarısının kötümserlik tartışması, ikincil literatürde büyük ölçüde göz ardı edilmiştir ve Frederick C. Beiser’in Say Yayınları tarafından yayımlanan Dünya Acısı (Weltschmerz), 1880’lerden bu yana, onu yeniden incelemeye ve ortaya attığı önemli felsefi sorunları analiz etmeye yönelik ilk girişim niteliğinde.
Dünya Acısı (Weltschmerz), 19. yüzyılın ikinci yarısında Alman felsefesine egemen olan kötümserliğe dair bir çalışma. Kötümserlik, aslında hayatın yaşamaya değmediği teorisiydi. Bu teori, felsefesi 1860’larda Schopenhauer tarafından Alman felsefesine tanıtıldı.
Frederick C. Beiser de dilimize Nagehan Yanar’ın çevirdiği ve Say Yayınları tarafından yayımlanan incelemesinde, Almanya’da felsefenin gündemini bilimlerin mantığından uzaklaştıran ve yaşamın değerinin incelenmesine doğru değiştiren Schopenhauer’in kötümserliğinden doğan yoğun ve uzun tartışmayı irdeliyor.
Kötümserliğin başlıca savunucularını (Philipp Mainländer, Eduardvon Hartmann ve Julius Bahnsen) ve başlıca eleştirmenlerini, özellikle Eugen Dühring ve Yeni-Kantçıları ele alıyor.
Yüzyılın ikinci yarısının kötümserlik tartışması, ikincil literatürde büyük ölçüde göz ardı edilmiştir ve Dünya Acısı (Weltschmerz), 1880’lerden bu yana, onu yeniden incelemeye ve ortaya attığı önemli felsefi sorunları analiz etmeye yönelik ilk girişim niteliğinde.
Dünya Acısı (Weltschmerz) / Frederick C. Beiser / Çeviren: Nagehan Yanar / Say Yayınları / 528 s. / 2022.
Video Haberler
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- Doğrudan gol oldu!
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- TOGG açılış törenine katılacak mı?