Gabor Farkas Gümüşlük Festivali’nde
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, “Taşta” konserleri serisinde Macar piyanist Gabor Farkas’ı konuk edecek.
Farkas Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi desteğiyle, yarın akşam saat 21.00’de Antik Taş Ocağı’nda Bodrumlu klasik müzikseverlerle buluşacak.
Farkas festival sahnesinde Schubert, Schumann ve Liszt gibi erken romantik dönem bestecilerin eserlerini seslendirecek.
Sanatçı, konserin ilk yarısında Franz Schubert’in dört bölümden meydana gelen, “Four Impromptus, D.935, Op.142” adlı eserini seslendirecek.
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