Ertan Saban Atatürk'ü canlandırdı: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminden ilk fragman

Ertan Saban'ın Atatürk'e hayat verdiği, Salih Bademci, Şifanur Gül, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı, "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminden fragman yayınlandı.

Ertan Saban Atatürk'ü canlandırdı: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminden ilk fragman
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:10

BKM'nin yapımını üstlendiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin fragmanı yayınlandı. Film, 1930’lu yılların Türkiye’sinde bir grup genç, yetenekli ve azimli insanın, karşılaştıkları zorluklara rağmen sanat devrimini gerçekleştirme çabalarını konu alıyor.

Başarılı oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi ünlü isimler yer alıyor.

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" 25 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.



Etiketler: #Bir Cumhuriyet Şarkısı #Ertan Saban

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