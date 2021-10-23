Galataport’tan AKM’ye kültür yolu

23 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin tanıtım toplantısı, Galataport İstanbul’da yapıldı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin 29 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi. Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ilk ve sonbaharda olmak üzere her yıl iki defa yapılacağını dile getirdi. Bakan Ersoy, yıkılıp yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışının 29 Ekim’de yapılacağını da açıkladı. Ersoy, AKM’nin açılışına özel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siparişiyle bestelenen “Sinan” operasının dinleyiciyle buluşacağını ifade etti. Hasan Uçarsu tarafından bestesi yapılan operanın librettosu Dr. Bertan Rona’ya ait. Eseri, ünlü İtalyan rejisör Vinçenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyacak.

LONDRA FİLARMONİ GELİYOR

Ersoy, 31 Ekim’de dünyanın en iyi orkestralarından biri olarak kabul edilen Londra Filarmoni Orkestrası’nın 96 kişilik kadrosuyla AKM sahnesinde çok özel bir repertuvarı seslendireceğini dile getirerek “Duayen Türk besteci Özkan Manav’ın yazmış olduğu ‘Haydar Haydar’ adlı eser de programda yer alıyor. Böylece, Londra Filarmoni Orkestrası ilk defa bir Türk bestecinin eserini repertuvarına almış olacak” dedi. Ersoy, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yapacağımız AKM, hemen hemen bütün sanat dallarının her yaştan ve her kesimden insanımızla buluştuğu, 365 gün 24 saat hayata kapıları açık olacak dünya çapında bir eser oldu” diye konuştu.

Beyoğlu Kültür Yolu’nun İstanbul’un modern ve tarihi dokusunu barındırdığına işaret eden Bakan Ersoy, bu rota üzerinden Galataport’tun ardından Tophane, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camisi Kültür ve Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı’nın yer aldığını aktardı.

Kültür yolu üzerindeki sadece 5 eser için 2.5 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, “Tabii bu rotada daha fazlası da var. Paket Postanesi, Tomtom Sokak, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, Garibaldi Sahnesi, Odakule Pasajı, Emek ve Alkazar sinemaları, Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Maksim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, SALT Beyoğlu, İKSV - İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Pera Müzesi, Arter (Koç Müzesi) ve Gezi Parkı da yine Beyoğlu Kültür Yolu’nun içinde çok değerli mekânlar. Gerek Bakanlık olarak bizim, gerekse güçlü bir işbirliği içinde özel sektörün yatırımları Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin önemini, derinliğini ve değerini anlamak için yeterli bir göstergedir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

1000’DEN FAZLA SANATÇI

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde 1000’den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterileri yapacaklarını da anlattı. Festival kapsamında Alkazar Sineması’nda dünyaca tanınan sanatçı Refik Anadol’un mimarlık ve yeni medya sanatları arasında hibrit bir ilişki kurduğu dijital serginin, Galataport’ta ise dünyanın önemli şehirlerinde sanatseverlerle buluşmuş olan “Monet&Friends” adlı dijital serginin yer alacağını aktaran Bakan Ersoy, etkinlikler hakkında da detaylı bilgiler verdi.

ÖZEL UYGULAMA



Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcıların etkinlikler hakkında bilgi alabileceğinden de bahseden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi: “Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcılar gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi alabilecekler. Etkinlik mekânları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek, bu noktalara dair yol tarifi alabilecekler. Kullanıcılar oluşturdukları profilleri sayesinde katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklerin bilgilerine de sahip olacaklar.”

