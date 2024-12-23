2024 yılında Netflix'te en çok izlenen 10 film
2024 yılı boyunca Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu.
Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (2024)
Serinin ikinci bölümü, Kora ve hayatta kalan savaşçıların hikayesini merkeze alıyor.
Society of the Snow (2023)
Şili'li bir ragbi takımı Uruguay'a maça giderlerken uçakları And dağları üzerinde yere çakılır ve sağ kalanlar ölüm kalım mücadelesi vermeye başlar.
Damsel (2024)
Prens Henry ile evlenmeyi kabul eden Prenses Elodie'in yırtıcı bir ejderhanın gazabından kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor.
Rebel Ridge (2024)
Kuzeninin kefaleti için ödeyeceği bir çanta dolusu paraya yerel polis haksız şekilde el koyunca eski bir deniz piyadesi, küçük bir kasabadaki yolsuzlukla mücadele eder.
Badland Hunters (2024)
Yıkıcı bir depremin ardından harabeye dönen Seul'de artık kanun yoktur.
Code 8: Part II (2024)
Özel güçleri olan insanların baskı gördüğü bir şehirde eski bir suçlu, yolsuz bir polisten korumaya çalıştığı genç için nefret ettiği uyuşturucu baronundan yardım ister.
Do Not Disturb (2023)
Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'in 2 Arada bölümünün ana karakteri Ayzek'e yeniden hayat verdiği Ayzek ile Bir Gece, pandemi sebebiyle vapurdaki garsonluk işinden olan Ayzek'in, bir otelde gece vardiyasında çalışmaya başladığı ilk geceyi anlatıyor.
Ticket to Paradise (2022)
Ticket to Paradise, evlenmek üzere olan kızlarına mani olmak için birbirileri arasındaki anlaşmazlıkları arkalarında bırakarak birlikte hareket eden boşanmış bir çiftin hikâyesini anlatıyor.
Irish Wish (2024)
Hayallerindeki erkek ile en yakın arkadaşının evlenmesine günler kala İrlanda'daki kadim kayanın üzerinde gerçek aşkı bulmak için tuttuğu dilek Maddie'nin kaderini değiştirir.
Reptile (2023)
Benicio Del Toro'nun hem başrolünde hem de senaristlerinden olduğu yapımda, genç bir kadının şüpheli ölümünden sonra olayı araştırmak dedektif Tom Nichols'a düşer.
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