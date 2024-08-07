Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

Bazı filmler vardır ki, izlediğinizde tam olarak ne olduğunu anlamak için tekrar tekrar gözden geçirmeniz gerekir. Bu tür filmler, karmaşık senaryoları, derin karakter analizleri ve beklenmedik olay örgüleriyle izleyiciyi içine çeker ve her izlediğinizde yeni bir detay keşfetmenizi sağlar. Anlamak için iki kere izlenmesi gereken bu korku filmleri, sinema tutkunlarının favorileri arasında yer alır ve beyninizi zorlayarak sizi düşündürmeye iter. İşte, derinlemesine analiz edilmesi gereken ve her izleyişte farklı bir anlam kazanan korku filmlerinden bazıları!

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2024 Çarşamba, 12:51
Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

DON'T LOOK NOW (1973)

Yönetmen: Nicolas Roeg

Oyuncular: Donald Sutherland, Julie Christie

Çocuklarının ölümünden sonra zihinlerini ve evliliklerini iyileştirmek için İtalya'ya kaçan bir çiftin tuhaf olaylar ve görüntülerle dolu hikayesi.

Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

POSSESSION (1981)

Yönetmen: Andrzej Zulawski

Oyuncular: Isabelle Adjani, Sam Neill

Bir kadının zihinsel ve fiziksel çöküşünü ve ailesinin bu süreçte yaşadığı zorlukları anlatan çarpıcı ve çarpık bir film.

Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

JACOB'S LADDER (1990)

Yönetmen: Adrian Lyne

Oyuncular: Tim Robbins, Elizabeth Peña

Vietnam gazisinin gizemli halüsinasyonlar ve artan paranoya ile başa çıkma mücadelesi, savaşın kalıcı etkilerini ve aldatmacalarını ele alır.

Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

IN THE MOUTH OF MADNESS (1994)

Yönetmen: John Carpenter

Oyuncular: Sam Neill, Julie Carmen

Kayıp bir korku yazarı olan Sutter Cane'i arayan bir sigorta müfettişinin delilik ve gerçeklik arasında gidip gelen hikayesi.

Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

ANTICHRIST (2009)

Yönetmen: Lars von Trier

Oyuncular: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg

Çocuklarının ölümünden sonra ormanda bir kulübede keder ve doğa korkusuyla yüzleşmeye çalışan bir çiftin grafikleri ve felsefi anlatımı.

Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

TRIANGLE (2009)

Yönetmen: Christopher Smith

Oyuncular: Melissa George, Joshua McIvor

Maskeli bir katille birlikte terk edilmiş bir okyanus gemisinde mahsur kalan bir grup arkadaşın zaman yolculuğu ve paralel evrenlerle ilgili hikayesi.

Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

THE BABADOOK (2014)

Yönetmen: Jennifer Kent

Oyuncular: Essie Davis, Noah Wiseman

Kocasının ölümünün ardından oğluyla başa çıkmaya çalışan bir annenin, ürkütücü bir hikaye kitabı yaratığı tarafından terörize edilmesi.

Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

GOODNIGHT MOMMY (2014)

Yönetmen: Veronika Franz, Severin Fiala

Oyuncular: Susanne Wuest, Elias Schwarz

Estetik ameliyattan dönen annelerinin gerçekte anneleri olmadığını düşünen ikiz kardeşlerin gerilim dolu hikayesi.

Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

THE WAILING (2016)

Yönetmen: Na Hong-jin

Oyuncular: Kwak Do-won, Hwang Jung-min

Küçük bir köyde gizemli hastalıklar ve cinayetler yaşanırken, polis memuru Jong-goo'nun bunların bağlantısını çözme mücadelesi.

Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...

MOTHER! (2017)

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem

Ütopik yaşamı, kocasına ölçüsüz saygı duyan düzinelerce yabancı tarafından bozulan bir kadının karmaşık ve mecazi hikayesi.

korku filmi Korku Film film listesi gerilim filmi

En Çok Okunan Haberler