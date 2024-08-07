Anlamak için en az 2 kere izlemeniz gereken korku filmleri...
Bazı filmler vardır ki, izlediğinizde tam olarak ne olduğunu anlamak için tekrar tekrar gözden geçirmeniz gerekir. Bu tür filmler, karmaşık senaryoları, derin karakter analizleri ve beklenmedik olay örgüleriyle izleyiciyi içine çeker ve her izlediğinizde yeni bir detay keşfetmenizi sağlar. Anlamak için iki kere izlenmesi gereken bu korku filmleri, sinema tutkunlarının favorileri arasında yer alır ve beyninizi zorlayarak sizi düşündürmeye iter. İşte, derinlemesine analiz edilmesi gereken ve her izleyişte farklı bir anlam kazanan korku filmlerinden bazıları!
DON'T LOOK NOW (1973)
Yönetmen: Nicolas Roeg
Oyuncular: Donald Sutherland, Julie Christie
Çocuklarının ölümünden sonra zihinlerini ve evliliklerini iyileştirmek için İtalya'ya kaçan bir çiftin tuhaf olaylar ve görüntülerle dolu hikayesi.
POSSESSION (1981)
Yönetmen: Andrzej Zulawski
Oyuncular: Isabelle Adjani, Sam Neill
Bir kadının zihinsel ve fiziksel çöküşünü ve ailesinin bu süreçte yaşadığı zorlukları anlatan çarpıcı ve çarpık bir film.
JACOB'S LADDER (1990)
Yönetmen: Adrian Lyne
Oyuncular: Tim Robbins, Elizabeth Peña
Vietnam gazisinin gizemli halüsinasyonlar ve artan paranoya ile başa çıkma mücadelesi, savaşın kalıcı etkilerini ve aldatmacalarını ele alır.
IN THE MOUTH OF MADNESS (1994)
Yönetmen: John Carpenter
Oyuncular: Sam Neill, Julie Carmen
Kayıp bir korku yazarı olan Sutter Cane'i arayan bir sigorta müfettişinin delilik ve gerçeklik arasında gidip gelen hikayesi.
ANTICHRIST (2009)
Yönetmen: Lars von Trier
Oyuncular: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg
Çocuklarının ölümünden sonra ormanda bir kulübede keder ve doğa korkusuyla yüzleşmeye çalışan bir çiftin grafikleri ve felsefi anlatımı.
TRIANGLE (2009)
Yönetmen: Christopher Smith
Oyuncular: Melissa George, Joshua McIvor
Maskeli bir katille birlikte terk edilmiş bir okyanus gemisinde mahsur kalan bir grup arkadaşın zaman yolculuğu ve paralel evrenlerle ilgili hikayesi.
THE BABADOOK (2014)
Yönetmen: Jennifer Kent
Oyuncular: Essie Davis, Noah Wiseman
Kocasının ölümünün ardından oğluyla başa çıkmaya çalışan bir annenin, ürkütücü bir hikaye kitabı yaratığı tarafından terörize edilmesi.
GOODNIGHT MOMMY (2014)
Yönetmen: Veronika Franz, Severin Fiala
Oyuncular: Susanne Wuest, Elias Schwarz
Estetik ameliyattan dönen annelerinin gerçekte anneleri olmadığını düşünen ikiz kardeşlerin gerilim dolu hikayesi.
THE WAILING (2016)
Yönetmen: Na Hong-jin
Oyuncular: Kwak Do-won, Hwang Jung-min
Küçük bir köyde gizemli hastalıklar ve cinayetler yaşanırken, polis memuru Jong-goo'nun bunların bağlantısını çözme mücadelesi.
MOTHER! (2017)
Yönetmen: Darren Aronofsky
Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem
Ütopik yaşamı, kocasına ölçüsüz saygı duyan düzinelerce yabancı tarafından bozulan bir kadının karmaşık ve mecazi hikayesi.
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