Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!
Baharın gelmesiyle birlikte, hafif ve keyifli anlar için ideal olan filmler, sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Renkli doğanın uyanışıyla birlikte ruhları da tazeleyen bu dönemde, duygusal ve içsel keşiflere odaklanan yapımlar izleyicilerle buluşuyor. İşte, baharın enerjisini yansıtan ve izlerken iç ısıtan filmler...
LITTLE MISS SUNSHINE
Greg Kinnear, Toni Collette, Abigail Breslin gibi isimlerin başrolde yer aldığı filmde Jonathan Dayton ve Valerie Faris yönetmenliği üstleniyor.
Olive'in, bir güzellik yarışmasına katılması için yola çıkan bir aileyi ve yolculuklarını anlatıyor.
EAT PRAY LOVE
Ryan Murphy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Julia Roberts ve Javier Bardem başrolde.
Bir kadının, hayatını ve kendini keşfetmek için dünyayı dolaşma macerasını konu alan duygusal bir film olan yapım 2010 yapımı.
THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY
Ben Stiller'ın hem başrolde yer aldığı hem de yönetmenliği üstlendiği film sıradan bir adamın, hayal dünyasında yaşadığı maceraları anlatıyor.
THE HUNDRED-FOOT JOURNEY
Fransa'da bir köyde, bir Hint restoranının yanına açılan bir Fransız restoranı arasındaki rekabeti ve kültürler arası ilişkileri konu alan film, Lasse Hallström imzası taşıyor. Başrolleri Helen Mirren ve Om Puri paylaşıyor.
WILD
Jean-Marc Vallée imzalı film kendini bulma yolculuğuna çıkmak için yalnızca doğaya güvenen bir kadının, Pasifik Crest Yolu'nda geçirdiği gerçek bir hikayeyi anlatıyor.
MIDNIGHT IN PARIS
Woody Allen imzalı filmin başrollerinde Owen Wilson ve Rachel McAdams yer alıyor. Geçmişe romantik bir yolculuk yapan bir adamın, Paris'te yaşadığı sıra dışı ve büyülü deneyimleri konu alan hafif ve keyifli bir film.
THE PAINTED VEIL
Evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftin, Çin'deki salgın hastalıkla mücadele ederken birbirlerine ve kendilerine olan yolculuklarını anlatan sakin bir film. Naomi Watts ve Edward Norton'un başrolde yer aldığı film John Curran imzası taşıyor.
THE HOLIDAY
Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law ve Jack Black gibi isimlerin yer aldığı The Holiday, iki kadının, tatil döneminde evlerini ve hayatlarını değiştirmek için yaptıkları kültür değişimini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Nancy Meyers oturuyor.
ABOUT TIME
Richard Curtis yönetmenliğindeki 2013 yapımı film, genç bir adamın, ailesindeki özel bir yetenek sayesinde zamanı geriye alabilme yeteneğini keşfetmesi ve aşkı bulma çabalarını anlatıyor. Filmin başrollerini ise Domhnall Gleeson ve Rachel McAdams üstleniyor.
JULIE & JULIA
Nora Ephron imzalı film, Julia Child'in yemek tariflerini uygulayan bir kadının hikayesini, Julia'nın kariyer başlangıcını anlatan biyografik bir filmle harmanlayan sıcak bir yapım.
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