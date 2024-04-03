Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

Baharın gelmesiyle birlikte, hafif ve keyifli anlar için ideal olan filmler, sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Renkli doğanın uyanışıyla birlikte ruhları da tazeleyen bu dönemde, duygusal ve içsel keşiflere odaklanan yapımlar izleyicilerle buluşuyor. İşte, baharın enerjisini yansıtan ve izlerken iç ısıtan filmler...