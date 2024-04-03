Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2024 Çarşamba, 14:16
Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

Baharın gelmesiyle birlikte, hafif ve keyifli anlar için ideal olan filmler, sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Renkli doğanın uyanışıyla birlikte ruhları da tazeleyen bu dönemde, duygusal ve içsel keşiflere odaklanan yapımlar izleyicilerle buluşuyor. İşte, baharın enerjisini yansıtan ve izlerken iç ısıtan filmler...

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

LITTLE MISS SUNSHINE

Greg Kinnear, Toni Collette, Abigail Breslin gibi isimlerin başrolde yer aldığı filmde Jonathan Dayton ve Valerie Faris yönetmenliği üstleniyor. 

Olive'in, bir güzellik yarışmasına katılması için yola çıkan bir aileyi ve yolculuklarını anlatıyor.

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

EAT PRAY LOVE

Ryan Murphy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Julia Roberts ve Javier Bardem başrolde.

Bir kadının, hayatını ve kendini keşfetmek için dünyayı dolaşma macerasını konu alan duygusal bir film olan yapım 2010 yapımı.

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY

Ben Stiller'ın hem başrolde yer aldığı hem de yönetmenliği üstlendiği film sıradan bir adamın, hayal dünyasında yaşadığı maceraları anlatıyor.

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

THE HUNDRED-FOOT JOURNEY

Fransa'da bir köyde, bir Hint restoranının yanına açılan bir Fransız restoranı arasındaki rekabeti ve kültürler arası ilişkileri konu alan film, Lasse Hallström imzası taşıyor. Başrolleri Helen Mirren ve Om Puri paylaşıyor.

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

WILD

Jean-Marc Vallée imzalı film kendini bulma yolculuğuna çıkmak için yalnızca doğaya güvenen bir kadının, Pasifik Crest Yolu'nda geçirdiği gerçek bir hikayeyi anlatıyor.

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

MIDNIGHT IN PARIS

Woody Allen imzalı filmin başrollerinde Owen Wilson ve Rachel McAdams yer alıyor. Geçmişe romantik bir yolculuk yapan bir adamın, Paris'te yaşadığı sıra dışı ve büyülü deneyimleri konu alan hafif ve keyifli bir film.

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

THE PAINTED VEIL

Evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftin, Çin'deki salgın hastalıkla mücadele ederken birbirlerine ve kendilerine olan yolculuklarını anlatan sakin bir film. Naomi Watts ve Edward Norton'un başrolde yer aldığı film John Curran imzası taşıyor.

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

THE HOLIDAY

Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law ve Jack Black gibi isimlerin yer aldığı The Holiday, iki kadının, tatil döneminde evlerini ve hayatlarını değiştirmek için yaptıkları kültür değişimini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Nancy Meyers oturuyor.

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

ABOUT TIME

Richard Curtis yönetmenliğindeki 2013 yapımı film, genç bir adamın, ailesindeki özel bir yetenek sayesinde zamanı geriye alabilme yeteneğini keşfetmesi ve aşkı bulma çabalarını anlatıyor. Filmin başrollerini ise Domhnall Gleeson ve Rachel McAdams üstleniyor.

Ruha ışık saçan filmler: Baharın enerjisini yakalayacağınız sizi iyi hissettirecek 10 film!

JULIE & JULIA

Nora Ephron imzalı film, Julia Child'in yemek tariflerini uygulayan bir kadının hikayesini, Julia'nın kariyer başlangıcını anlatan biyografik bir filmle harmanlayan sıcak bir yapım.

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