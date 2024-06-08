Gözyaşlarınızı durduramayacağınız 10 film

Filmler, izleyicilerde çeşitli duyguları uyandırabilme gücüyle benzersiz bir sanat formudur. Diğer mecralar da benzer etkiler yaratabilse de, sinemanın erişilebilirliği ve evrensel olarak sevilmesi, onu milyarlarca insanı etkileme ve harekete geçirme potansiyeli olan bir güç haline getirir. Yüz yılı aşkın süredir bu gücü kullanarak insanları derinden etkileyen sinema, 21. yüzyılda da bu etkisini sürdürüyor.

İşte, her izlediğinizde gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız on film!