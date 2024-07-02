İzlenebilecek en iyi 10 film maratonu... İşte en iyi film serileri!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ

Maymunlar Cehennemi filmlerinin şu anda seride toplam 10 film var. Her ne kadar en yeni filmler orijinal seriyle bağlantılı olmasa ve teknik olarak 3 Maymunlar Cehennemi zaman çizelgesi var.

Tüm Maymunlar Cehennemi filmlerini izlemenizin ne kadar zaman alacağını tam olarak bilmesek de, filmlerin çokluğu sizi gerçekçi bir şekilde 2 günlük rahat bir zaman dilimine sokacaktır.