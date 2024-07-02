İzlenebilecek en iyi 10 film maratonu... İşte en iyi film serileri!
Bir film maratonu yapmak bazen tesadüfi olsa da, tüm günü film izleyerek geçirmeyi planlamaktan daha iyi bir şey yoktur. Tatilde çok fazla vaktiniz varsa veya sadece arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz rahatlatıcı bir aktivite arıyorsanız, arka arkaya saatlerce film izleyerek asla yanlış yapamazsınız. İşte film maratonu yapabileceğiniz en iyi film serileri...
MAYMUNLAR CEHENNEMİ
Maymunlar Cehennemi filmlerinin şu anda seride toplam 10 film var. Her ne kadar en yeni filmler orijinal seriyle bağlantılı olmasa ve teknik olarak 3 Maymunlar Cehennemi zaman çizelgesi var.
Tüm Maymunlar Cehennemi filmlerini izlemenizin ne kadar zaman alacağını tam olarak bilmesek de, filmlerin çokluğu sizi gerçekçi bir şekilde 2 günlük rahat bir zaman dilimine sokacaktır.
X-MEN
Marvel filmleri MCU'ya dönüşmeden önce X-Men serisi hüküm sürüyordu. Şu anda zaman çizelgesinde bulunan 13 film ve yakında vizyona girecek olan Deadpool & Wolverine ile iyi bir X-Men maratonunda asla yanlış yapamazsınız. Zaman atlamalarını ve Deadpool filmlerini hesaba katmaya başladığınızda serinin kronolojik sırası biraz karışıyor, ancak daha kısa bir eğlence için sadece Wolverine zaman çizelgesini de takip edebilirsiniz.
Deadpool filmlerini listeden çıkarırsanız, tüm X-Men filmlerini 22 saatten biraz fazla bir sürede izleyebilirsiniz.
HIZLI VE ÖFKELİ
Geçen yıl Fast X'in de gelmesiyle birlikte, artık resmi olarak 13 Hızlı ve Öfkeli filmi var. Kimse bir dizi yarış filmi olarak başlayan bir şeyin uzaya bile giden hiç bitmeyen bir franchise haline geleceğini tahmin edemezdi... Eğer aksiyon dolu bir film maratonu arıyorsanız, Hızlı ve Öfkeli filmleri tam size göre.
Serinin tamamını izlemek istiyorsanız, tüm filmler bir arada neredeyse 23 buçuk saat sürüyor.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ
En klasik film maratonlarından biri orijinal Lord of the Rings üçlemesidir. J.R.R Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarına dayanan epik fantezi hikayesi, zamansız bir klasik haline geldi. Serinin tamamını izlemek istiyorsanız Hobbit filmlerinin 3'ünü ve Amazon'un Güç Yüzüğü dizisinin 1. sezonunu da dahil edebilirsiniz.
6 uzun metrajlı filmin tamamını izlemek yaklaşık 19 buçuk saat sürüyor. Güç Halkası bölümlerini de eklediğinizde 9 saat 20 dakikalık bir içerik daha ortaya çıkıyor.
STAR WARS
Şu anda Ahsoka'nın ilk sezonu ve yaklaşan bir sürü Star Wars projesi ile seri katlanarak büyüyor. Şimdiye kadar toplam 11 Star Wars filmi gösterime girdi ve daha fazlası da yolda. Animasyon filmleri, The Clone Wars, The Mandalorian bölümleri ve daha fazlasını da hesaba katarsanız, zaman çizelgesi daha da uzuyor.
Sadece canlı aksiyon filmleriyle bir film maratonu yapmak isterseniz, toplam 25 saatin biraz üzerinde bir maraton ortaya çıkıyor.
KARAYİP KORSANLARI
Seride toplam 5 uzun metrajlı film var ve bunların hepsinde Johnny Depp'in çapkın ve çekici Jack Sparrow'u yer alıyor. Karayip Korsanları 6 için hala bir çıkış tarihi bekliyoruz, ancak bu arada hala bir günde tüm filmleri maraton yapabilirsiniz.
Karayip Korsanları filmlerinin 5'ini de arka arkaya izlemek 12 saatten biraz fazla sürecektir.
JURRASIC PARK
Seride toplam 6 uzun metrajlı filmin yanı sıra birkaç kısa film ve bir animasyon Netflix dizisi bulunuyor. İki üçleme Jurassic Park filmleri ve Jurassic World filmleri olarak ayrıldı ancak hepsi aynı zaman çizelgesinde yer alıyor.
Eğer tüm filmleri bir kerede izlemeyi planlıyorsanız, filmlerin toplam süresi 10 saatin biraz üzerinde.
ALIEN
Alien serisinde toplam 8 film bulunuyor. Bunlardan dördü ana film serisini oluşturuyor.
Özellikle bir uzay-korku filmi maratonu arıyorsanız, Alien filmleri başlamak için harika bir yer. Tüm Alien filmlerini sırayla izlemeniz 15 saatten biraz fazla sürecektir ve Predator geçişlerini çıkarırsanız sadece yaklaşık 12 saatinizi alacaktır.
JAMES BOND
James Bond, var olan en uzun soluklu film serilerinden biridir. 7 farklı James Bond oyuncusu tarafından canlandırılan toplam 26 film bulunuyor. Her ne kadar tüm James Bond filmlerini vizyona giriş sırasına göre izlemeye çalışsanız da, tek bir Bond seçip o döneme ait tüm filmleri izlemek daha kolay olacaktır.
Eğer 26 Bond filminin tamamını arka arkaya izlemek isterseniz, bunu yapmak 54 saatten fazla zamanınızı alacaktır. Daniel Craig Bond maratonuna karar verirseniz, o zaman daha makul bir 7 saat 40 dakika ile karşı karşıya kalırsınız.
AÇLIK OYUNLARI
The Ballad of Songbirds and Snakes (Ötücü Kuşların ve Yılanların Türküsü) yayımlandığına göre, geriye dönüp tüm Açlık Oyunları filmlerini sırayla izlemek için harika bir zaman. En son film bir prequel, bu yüzden onu izledikten sonra, zaman çizelgesinde atlama yapmadan serideki diğer filmlere geçebilirsiniz.
Eğer 5 Açlık Oyunu filminin tamamını bir hafta sonunda izlemeyi umuyorsanız, toplamda 11 buçuk saatin biraz üzerinde bir çalışma süresiyle karşı karşıyasınız demektir.
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