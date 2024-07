İzlenebilecek en iyi 10 film maratonu... İşte en iyi film serileri!

AÇLIK OYUNLARI

The Ballad of Songbirds and Snakes (Ötücü Kuşların ve Yılanların Türküsü) yayımlandığına göre, geriye dönüp tüm Açlık Oyunları filmlerini sırayla izlemek için harika bir zaman. En son film bir prequel, bu yüzden onu izledikten sonra, zaman çizelgesinde atlama yapmadan serideki diğer filmlere geçebilirsiniz.

Eğer 5 Açlık Oyunu filminin tamamını bir hafta sonunda izlemeyi umuyorsanız, toplamda 11 buçuk saatin biraz üzerinde bir çalışma süresiyle karşı karşıyasınız demektir.