Yayınlanma: 01.03.2025 - 22:12

Güncelleme: 01.03.2025 - 22:12

Sanal Ülke filminin yönetmen koltuğunda Joe Russo, Anthony Russo oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Markus, Stephen McFeely üstleniyor. Peki, Sanal Ülke filminin konusu ne? Sanal Ülke filminin oyuncuları kim?

SANAL ÜLKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Evden kaçan yetim bir genç kız, küçük erkek kardeşini aramak için tatlı ama gizemli bir robot ve eksantrik bir serseri ile ABD’nin batısına doğru tuhaf bir yolculuğa çıkar. Devasa savaş dronları, çökmekte olan toplumun diğer teknoloji çöpleriyle birlikte kırsala dağılmış hâldedir. Arabaları kıtanın ucuna doğru ilerledikçe pencereden dış dünya kendisini daha hızlı göstermeye başlar; sanki ufkun öte tarafında medeniyet kaçınılmaz olarak çökmeye başlamıştır.

SANAL ÜLKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Millie Bobby Brown - Michelle

Chris Pratt - Keats

Stanley Tucci - Ethan Skate

Giancarlo Esposito - The Marshall

Woody Norman - Christopher

Michelle Yeoh

Jason Alexander

Brian Cox