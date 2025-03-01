Sanal Ülke filminin konusu ne? Sanal Ülke filminin oyuncuları kim?
Sanal Ülke (The Electric State) izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sanal Ülke filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sanal Ülke filminin konusu ne? Sanal Ülke filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sanal Ülke filminin yönetmen koltuğunda Joe Russo, Anthony Russo oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Markus, Stephen McFeely üstleniyor. Peki, Sanal Ülke filminin konusu ne? Sanal Ülke filminin oyuncuları kim?
SANAL ÜLKE FİLMİNİN KONUSU NE?
Evden kaçan yetim bir genç kız, küçük erkek kardeşini aramak için tatlı ama gizemli bir robot ve eksantrik bir serseri ile ABD’nin batısına doğru tuhaf bir yolculuğa çıkar. Devasa savaş dronları, çökmekte olan toplumun diğer teknoloji çöpleriyle birlikte kırsala dağılmış hâldedir. Arabaları kıtanın ucuna doğru ilerledikçe pencereden dış dünya kendisini daha hızlı göstermeye başlar; sanki ufkun öte tarafında medeniyet kaçınılmaz olarak çökmeye başlamıştır.
SANAL ÜLKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Millie Bobby Brown - Michelle
Chris Pratt - Keats
Stanley Tucci - Ethan Skate
Giancarlo Esposito - The Marshall
Woody Norman - Christopher
Michelle Yeoh
Jason Alexander
Brian Cox
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- DEM Parti'den ilk tepki
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Emekli tümamiral Gürdeniz'den kritik değerlendirme
- Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
- Öcalan’ın mektubu Erdoğan’ın yolunu açar mı?
- 'Milliyetçi' cepheden tepki
- Zelenski kriz sonrası Trump'a seslendi
- İmralı Çağrısının İçeriği