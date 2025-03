Yayınlanma: 02.03.2025 - 00:09

Güncelleme: 02.03.2025 - 00:09

The Residence dizisinin yönetmen koltuğunda Liza Johnson oturuyor. Dizinin senaristliğini Paul Williams Davies üstleniyor. Peki, The Residence dizisinin konusu ne? The Residence dizisinin oyuncuları kim?

THE RESIDENCE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Beyaz Saray'daki bir devlet ziyafeti sırasında bir cinayet işlenir. 150'den fazla kişinin muhtemel şüpheli olması davayı oldukça karmaşık bir hale sokar. Eksantrik ve parlak bir Washington polis dedektifi olan Cordelia Cupp, soruşturmanın liderliğini devralır. Keskin zekası, boyun eğmez doğası ve kuru mizahıyla tanınan Cordelia, ikonik hükümet binasının sayısız odasında ortaya çıkan zorluklara kendini adar. Cupp ve alışılmışın dışında yöntemlerine şüpheyle yaklaşan FBI ajanı Edwin Park, birlikte ipuçlarını takip ederler, şüphelileri araştırırlar ve karanlık davaya ışık tutmaya çalışırlar.

THE RESIDENCE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Edwina Findley - Sheila Cannon

Molly Griggs - Lilly Schumacher

Uzo Aduba - Cordelia Cupp

Susan Kelechi Watson - Jasmine Haney

Dan Perrault - Colin Trask

Randall Park - Edwin Park

Barrett Foa - Elliot Morgan

Julieth Restrepo - Elsyie Chayle

Ken Marino - Harry Hollinger

Mary Wiseman - Marvella