The Residence dizisinin konusu ne? The Residence dizisinin oyuncuları kim?
The Residence izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. The Residence dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The Residence dizisinin konusu ne? The Residence dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
The Residence dizisinin yönetmen koltuğunda Liza Johnson oturuyor. Dizinin senaristliğini Paul Williams Davies üstleniyor. Peki, The Residence dizisinin konusu ne? The Residence dizisinin oyuncuları kim?
THE RESIDENCE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Beyaz Saray'daki bir devlet ziyafeti sırasında bir cinayet işlenir. 150'den fazla kişinin muhtemel şüpheli olması davayı oldukça karmaşık bir hale sokar. Eksantrik ve parlak bir Washington polis dedektifi olan Cordelia Cupp, soruşturmanın liderliğini devralır. Keskin zekası, boyun eğmez doğası ve kuru mizahıyla tanınan Cordelia, ikonik hükümet binasının sayısız odasında ortaya çıkan zorluklara kendini adar. Cupp ve alışılmışın dışında yöntemlerine şüpheyle yaklaşan FBI ajanı Edwin Park, birlikte ipuçlarını takip ederler, şüphelileri araştırırlar ve karanlık davaya ışık tutmaya çalışırlar.
THE RESIDENCE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Edwina Findley - Sheila Cannon
Molly Griggs - Lilly Schumacher
Uzo Aduba - Cordelia Cupp
Susan Kelechi Watson - Jasmine Haney
Dan Perrault - Colin Trask
Randall Park - Edwin Park
Barrett Foa - Elliot Morgan
Julieth Restrepo - Elsyie Chayle
Ken Marino - Harry Hollinger
Mary Wiseman - Marvella
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