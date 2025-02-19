Bir İhtimal Daha Var dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Yakında izleyicisi ile buluşacak olan Bir İhtimal Daha Var dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Bir İhtimal Daha Var dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Bir İhtimal Daha Var dizisinin senaristliğini Deniz Akçay üstleniyor. Dizinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Bir İhtimal Daha Var dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Spor bahisleri yazarı olan İsa (Ata Demirer), bir zamanlar bahis dünyasının zirvesine ulaşmış ama son zamanlarda yaptığı tahminlerin tutmaması nedeniyle işini kaybetmiş ve düşmanlar edinmiştir. İsa, tüm umudunu ve yeteneğini kaybetmiş bir adam olarak hayatına devam ederken beklenmedik bir şekilde iş insanı Refik Argun (Uğur Yücel) ile karşılaşır. Ancak bir sorun vardır: Refik öldürülmüştür ve onunla konuşabilen tek kişi İsa’dır. Refik’in ruhu, İsa’ya hayatındaki çıkmazlardan kurtulabilmesi için bir fırsat sunar.
BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Ata Demirer
Uğur Yücel
Esra Bilgiç
Lale Mansur
Altan Erkekli
Hakan Salınmış
Sezin Akbaşoğulları
Beyti Engin
Ümit İbrahim Kantarcılar
Cihan Ercan
Tuna Orhan
Murat Kılıç
Ediz Akşehir
BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bir İhtimal Daha Var dizisi 20 Mart 2025 tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- İfade işlemleri devam ediyor
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!
- Hadise'ye konserde büyük şok: Hayranı sahneye atladı!
- Sahi, siyasi yasak nasıl geldi?
- Çin’e karşı kaldıraç Rusya