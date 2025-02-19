Yayınlanma: 19.02.2025 - 21:41

Güncelleme: 19.02.2025 - 21:41

Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Bir İhtimal Daha Var dizisinin senaristliğini Deniz Akçay üstleniyor. Dizinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Bir İhtimal Daha Var dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Spor bahisleri yazarı olan İsa (Ata Demirer), bir zamanlar bahis dünyasının zirvesine ulaşmış ama son zamanlarda yaptığı tahminlerin tutmaması nedeniyle işini kaybetmiş ve düşmanlar edinmiştir. İsa, tüm umudunu ve yeteneğini kaybetmiş bir adam olarak hayatına devam ederken beklenmedik bir şekilde iş insanı Refik Argun (Uğur Yücel) ile karşılaşır. Ancak bir sorun vardır: Refik öldürülmüştür ve onunla konuşabilen tek kişi İsa’dır. Refik’in ruhu, İsa’ya hayatındaki çıkmazlardan kurtulabilmesi için bir fırsat sunar.

BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer

Uğur Yücel

Esra Bilgiç

Lale Mansur

Altan Erkekli

Hakan Salınmış

Sezin Akbaşoğulları

Beyti Engin

Ümit İbrahim Kantarcılar

Cihan Ercan

Tuna Orhan

Murat Kılıç

Ediz Akşehir

BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bir İhtimal Daha Var dizisi 20 Mart 2025 tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.