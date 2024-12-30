Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Back in Action, Asura, Özlüyorum Seni ve daha fazlası...

ÖZLÜYORUM SENİ - 1 0CAK

Bugün bir flört uygulamasında profillere göz atan Kat'in, hesaplardan birinde onun yüzünü görünce dünyası yeniden yıkılır. Josh'un yeniden ortaya çıkışı, onu babasının cinayetiyle ilgili gizemi araştırmaya ve geçmişinde uzun süredir gömülü olan sırları açığa çıkarmaya yönlendirir.