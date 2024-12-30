Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Back in Action, Asura, Özlüyorum Seni ve daha fazlası...
Netflix, ocak ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Ocak ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix ocak ayı içerikleri...
ÖZLÜYORUM SENİ - 1 0CAK
Bugün bir flört uygulamasında profillere göz atan Kat'in, hesaplardan birinde onun yüzünü görünce dünyası yeniden yıkılır. Josh'un yeniden ortaya çıkışı, onu babasının cinayetiyle ilgili gizemi araştırmaya ve geçmişinde uzun süredir gömülü olan sırları açığa çıkarmaya yönlendirir.
ASURA - 9 OCAK
Ohma Tokita, şirketlerin uzlaşmazlıklarının acımasız gladyatör müsabakalarıyla çözüldüğü gizli bir dünyaya girer. O sadece dövüşmek ve kazanmak istiyor.
GELECEĞE DÖNÜŞ SERİSİ - 16 OCAK
Geleceğe Dönüş'te, bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu edilir. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çeker. Anne ve babasının âşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip 1985 yılına geri dönmek zorundadır.
BACK IN ACTION - 17 OCAK
Birlikte bir aile kurmaya karar veren Emily ve Matt, bu amaçla CIA’den istifa eder.Artık kendileri için yeni bir dünya yaratmaya çalışan Emily ve Matt, kimlikleri ortaya çıktığında kendilerini yeniden casusluk dünyasının içerisinde bulur.
THE NIGHT AGENT 2. SEZON - 23 OCAK
Birlikte bir aile kurmaya karar veren Emily ve Matt, bu amaçla CIA’den istifa eder.Artık kendileri için yeni bir dünya yaratmaya çalışan Emily ve Matt, kimlikleri ortaya çıktığında kendilerini yeniden casusluk dünyasının içerisinde bulur.
THE RECRUIT 2. SEZON - 30 OCAK
CIA'de işe başlayan çaylak bir avukat, eski bir muhbirin teşkilatın sırlarını ifşa etme tehdidi üzerine kendisini uluslararası casusluğun tehlikeli dünyasında bulur.
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