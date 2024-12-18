Netflix'ten Android kullanıcılarına büyük müjde: Yeni özellik şimdi kullanımda

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:06

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:06

Netflix’in ilk olarak iOS kullanıcılarına sunduğu popüler “Anlar” özelliği, şimdi Android kullanıcılarının da hizmetine sunuldu. Bu yenilik, Netflix’in dijital çağın hızla değişen trendlerine uyum sağlama çabasının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

NETFLİX'IN ANLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

Anlar, Netflix abonelerinin favori dizi ve filmlerindeki önemli sahneleri kolayca kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir özellik. Ancak bu özellik şu an yalnızca reklamsız Netflix planına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, izledikleri içerik sırasında ekranın sol alt köşesinde beliren "Anlar" seçeneğine tıklayarak beğendikleri sahneleri kaydedip, bu videoları sosyal medya platformlarında veya mesajlaşma uygulamalarında paylaşabiliyor.

Normalde Netflix’te içeriklerin ekran kaydı telif hakkı nedeniyle mümkün değilken, bu yeni özellik kısa videoların platform üzerinden paylaşılmasına imkân tanıyor.

NETFLİX ANLAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Netflix uygulamasında reklamsız plana abone olun. İzlediğiniz içerik sırasında ekranın sol alt köşesindeki "Anlar" butonuna tıklayın. Kaydedilen sahneler, “Netflix’im” sekmesinde saklanır. Bu sahneleri WhatsApp, Instagram veya Facebook gibi platformlarda kolayca paylaşabilirsiniz.

ANLAR ÖZELLİĞİ VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Netflix’in bu yeniliği, yeni kullanıcıları platforma çekmek için güçlü bir araç olarak görülüyor. Dikkat çeken sahnelerin sosyal medyada paylaşılması, izleyicileri içeriğin tamamını izlemeye teşvik edebilir.

Ancak bu özellik, bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle spoiler riski, sosyal medyada zaman geçiren kullanıcılar için rahatsız edici olabilir. Sevdiğiniz bir dizinin veya filmin kritik bir sahnesiyle karşılaşmak, sürprizlerin tadını kaçırabilir.

Netflix’in Android kullanıcılarına açtığı bu yenilik, hem paylaşım hem de içerik tüketimi açısından dijital dünyada ses getirmeye hazırlanıyor.