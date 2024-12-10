Netflix Altın Küre'de toplam 36 adaylık kazandı...

Altın Küre adaylıkları belli oldu. Netflix 23'ü dizilerden olmak üzere toplam 36 adaylığın sahibi oldu.

Netflix Altın Küre'de toplam 36 adaylık kazandı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 22:27

Netflix, en çok Altın Küre adaylığı elde ederek filmlerde 13 dalda ve dizilerde de 23 dalda lider oldu.

spanyolca müzikal suç draması “Emilia Perez”, en iyi sinema filmi müzikal veya komedi, Karla Sofía Gascón için müzikal veya komedi dalında baş kadın oyuncu adaylığı dışında Selena Gomez ve Zoe Saldaña için yardımcı kadın oyuncu dalları da dahil olmak üzere, 10 adaylık elde etti. Netflix'in televizyon şovlarından bazıları, örneğin "Baby Reindeer", romantik komedi "Nobody Wants This”, gerçek suç draması “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” ve politik gerilim "The Diplomat" üçer adaylık aldı.

A24, aralarında yönetmen Brady Corbet'in tarihi destanı "The Brutalist" ve Luca Guadagnino'nun romantik draması "Queer"in de bulunduğu bir dizi filmle 12 adaylık elde etti. Televizyon dağıtımcıları arasında HBO ve Max, "Hacks", “Batman” spinoff'u "The Penguin" ve "True Detective" gibi yapımlarla 14 adaylık elde etti. FX ve Hulu'nun "The Bear"ı beş ödülle en çok aday gösterilen televizyon dizisi olurken, onu dörder ödülle Hulu'nun "Only Murders in the Building"i ve FX ve Hulu'nun "Shogun"ı dizisi izledi.


Etiketler: #Netflix #altın küre #adaylık #ödül

İlgili Haberler

82. Altın Küre adaylıkları açıklandı: Sinema ve televizyon dünyasının dev yarışı başlıyor

82. Altın Küre adaylıkları açıklandı: Sinema ve televizyon dünyasının dev yarışı başlıyor
'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' filmine iki ödül

'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' filmine iki ödül
Nobel Ödülleri sahiplerini buldu: Daron Acemoğlu’na ekonomi ödülü

Nobel Ödülleri sahiplerini buldu: Daron Acemoğlu’na ekonomi ödülü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler