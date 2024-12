Netflix Altın Küre'de toplam 36 adaylık kazandı...

Yayınlanma: 10.12.2024 - 22:27

Güncelleme: 10.12.2024 - 22:27

Netflix, en çok Altın Küre adaylığı elde ederek filmlerde 13 dalda ve dizilerde de 23 dalda lider oldu.

spanyolca müzikal suç draması “Emilia Perez”, en iyi sinema filmi müzikal veya komedi, Karla Sofía Gascón için müzikal veya komedi dalında baş kadın oyuncu adaylığı dışında Selena Gomez ve Zoe Saldaña için yardımcı kadın oyuncu dalları da dahil olmak üzere, 10 adaylık elde etti. Netflix'in televizyon şovlarından bazıları, örneğin "Baby Reindeer", romantik komedi "Nobody Wants This”, gerçek suç draması “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” ve politik gerilim "The Diplomat" üçer adaylık aldı.

A24, aralarında yönetmen Brady Corbet'in tarihi destanı "The Brutalist" ve Luca Guadagnino'nun romantik draması "Queer"in de bulunduğu bir dizi filmle 12 adaylık elde etti. Televizyon dağıtımcıları arasında HBO ve Max, "Hacks", “Batman” spinoff'u "The Penguin" ve "True Detective" gibi yapımlarla 14 adaylık elde etti. FX ve Hulu'nun "The Bear"ı beş ödülle en çok aday gösterilen televizyon dizisi olurken, onu dörder ödülle Hulu'nun "Only Murders in the Building"i ve FX ve Hulu'nun "Shogun"ı dizisi izledi.