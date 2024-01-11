Bu filmler beyninizi yakacak! Karar verirken bir kere daha düşünmenizi sağlayacak paralel evren konulu 20 film ve dizi önerisi
Paralel evrenler, insanların hayal gücünü sınırlayan sınırları aşan ve farklı gerçeklikleri keşfetme fırsatı sunan gizemli bir sinema türüdür. Sinema dünyası da bu konuyu ele alarak izleyicilere büyüleyici bir deneyim sunmuştur. İşte paralel evrenlerle alakalı beyin yakan filmler listesi için yolculuğa çıkaracak, sizi düşünce derinliklerine sürükleyecek birkaç öneri. Bu filmler ve diziler, farklı gerçeklikleri keşfetmenin yanı sıra insanın varoluşunu ve yaşamın anlamını sorgulamanıza da yardımcı olacak. Hazır mısınız?
PARALLELS
"Parallels," farklı paralel evrenlere yolculuk eden insanların hikayesini anlatan 2015 yapımı bir bilim kurgu dizisidir. Ana karakter Ronan Carver, kaybolan annesini bulmak amacıyla bu paralel evrenlerde yolculuğa çıkar. Dizi, farklı dünyalarda yaşanan farklılıkları ve benzerlikleri keşfederken, asansörün sırlarını çözmeye çalışan karakterlerin macerasını takip eder. Paralel evrenlerin gizemini ve alternatif yaşamların karmaşıklığını inceleyen "Parallels," izleyiciye heyecan verici bir bilim kurgu deneyimi sunar.
MR.NOBODY
"Mr. Nobody," 2009 yılında yönetmen Jaco Van Dormael tarafından çekilen bir bilim kurgu-dram filmidir. Film, gelecekte yaşayan 118 yaşındaki Nemo Nobody'nin (Jared Leto) karmaşık hayat hikayesini anlatır. Nemo, geçmişinde annesi ve babası arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığı bir dönemde, bir dizi farklı yaşam yolunun kapılarını açar. Bu karar, farklı paralel evrenlerde yaşanmış farklı hayatları başlatır ve izleyiciye her biri farklı sonuçlarla dolu bu alternatif yaşamları sunar. Film, zaman döngüleri, çoklu gerçeklikler ve insanın hayatındaki kararların etkileri gibi karmaşık temaları işler ve derinlemesine düşünmeye teşvik eder.
RECONSTRUCTION
"Reconstruction," 2003 yapımı bir Danimarka filmidir. Film, bir fotoğrafçı olan Alex'in hayatına gizemli bir yabancının girmesiyle şekillenen karmaşık bir aşk hikayesini anlatır. Bu yabancı, Alex'in kimliğini ve hayatını değiştirirken, film gerçeklik ile rüya, kimlik ile kaybolma gibi temaları işler. "Reconstruction," karakterlerin duygusal deneyimlerini ve ilişkilerini sorgularken, aynı zamanda zamanın geçiciliği ve yaşamın doğasını düşündürücü bir şekilde ele alır. Sanatsal bir yaklaşımla sunulan bu film, izleyiciye sıradışı ve düşündürücü bir deneyim sunar.
STAR TREK
"Star Trek," Gene Roddenberry tarafından yaratılan ve ilk olarak 1966 yılında televizyon ekranlarında yer alan kült bilim kurgu serisidir. Seri, 23. yüzyılda geçer ve birçok farklı gezegeni, uzay gemilerini ve uzaylı ırkları keşfeden Birleşik Gezegenler Uzay Filosu'nun (United Federation of Planets) maceralarını anlatır. Temel olarak barış ve keşif odaklı olan bu organizasyon, yeni dünyalar keşfetmek, farklı kültürleri anlamak ve barışı korumak için uzaya yolculuk eden gemileri kullanır. Seri, bilim kurgu türünün öncülerinden biri olarak kabul edilir ve birçok devam filmi, televizyon dizisi ve roman serisi üretmiştir. "Star Trek," tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilir ve saygı görür ve bilim kurgu literatürünün önemli bir parçasıdır.
ANOTHER EARTH
"Another Earth," 2011 yapımı bir bilim kurgu-drama filmidir. Hikaye, Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegenin keşfi etrafında döner ve bir genç kadın ile bu keşif arasındaki ilişkiyi ele alır. Rhoda Williams adlı genç kadın, alkollü araba kullanırken bir kazaya neden olur ve bu kazada hayatta kalan kişiyle tanışma fırsatını bulur. Film, paralel dünyalar fikrini işleyerek insan ilişkilerini ve ikinci şansları anlatır.
THE ELEGANT UNIVERSE
"The Elegant Universe," teorik fizikteki en karmaşık konuları, string teorisi ve paralel evrenler gibi, anlayışlı bir şekilde açıklayan ve evrenin temel yapısına dair derinlemesine bir bakış sunan bir PBS belgesel serisidir. Brian Greene tarafından sunulan bu belgesel, izleyicilere karmaşık terimler kullanmadan evrenin gizemlerini keşfetme fırsatı sunar. Evrenin özüne dair sıradışı teorileri basit ve görsel açıklamalarla aktaran bu belgesel, fizik ve kozmolojiye ilgi duyan herkes için ilgi çekici bir izleme deneyimi sunar.
INTERSTELLAR
"Interstellar," 2014 yılında Christopher Nolan tarafından yönetilen ve büyük ilgi gören bir bilim kurgu filmidir. Film, gelecekte Dünya'nın çevresel sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geçer. İnsanlar, yaşanabilir bir gezegen arayışında uzaya gönderilen bir grup astronotla keşfe çıkar. Ana karakter Cooper (Matthew McConaughey), uzaya gönderilir ve bu yolculuk sırasında zamanın kavramı, uzayda hayatta kalma ve insanlığın geleceği gibi derin konuları ele alır. "Interstellar," görsel efektleri, karmaşık hikayesi ve bilimsel temaları ile dikkat çeker ve izleyicileri bilim kurgu dünyasının derinliklerine götürür.
EDGE OF TOMORROW
Hikaye, Tom Cruise'un canlandırdığı Albay Bill Cage adlı bir askeri sözcünün bakış açısından anlatılır. Albay Cage, hiç savaş deneyimi olmayan bir medya ilişkileri yetkilisidir. Ancak beklenmedik bir şekilde bir çatışmada bulunur ve kendini zaman döngüsünün içinde sıkışmış bulur. Her ölümünde aynı günü tekrar yaşamak zorunda kalan Cage, Emily Blunt'un canlandırdığı bir savaş kahramanı olan Rita Vrataski ile işbirliği yapar. Rita, Cage'e bu sıradışı yeteneği nasıl kullanacağını öğretmeye çalışır. İkisi, uzaylıların üstesinden gelmek ve dünyayı kurtarmak için aynı günü tekrar tekrar deneyerek, bir tür zaman döngüsü içinde savaşır.
FRINGE
Hamburg-Boston seferini yapan 627 no'lu uçak, tüm yolcuları ve mürettebatı bir çeşit kimyasal saldırıya maruz kalmış halde, Boston Logan Havalimanı'na iniş yapar. Bu akıl almaz olayı araştırması içinse FBI Özel Ajanı Olivia Dunham ve John Scott görevlendirilir. Fakat Scott'un bir patlama sonrası komaya girmesi, aynı zamanda sevgilisi olan Dunham'ı harekete geçirir.
ARRIVAL
"Arrival," Denis Villeneuve tarafından yönetilen 2016 yapımı bir bilim kurgu filmidir. Film, gizemli uzay gemileriyle Dünya'ya gelmiş yedi yabancı uzaylı ırkının iletişimi kurulmaya çalışıldığı bir hikayeyi anlatır. Dil bilimci Louise Banks (Amy Adams) uzaylıların sembolik dilini çözmeye çalışırken, iletişim çabası dünya çapında gerginliklere yol açar. "Arrival," iletişim, dil ve zamanın algısı gibi karmaşık temaları işler ve izleyiciyi düşündürücü bir bilim kurgu deneyimi sunar.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- Yemeklerin vazgeçilmeziydi! O ürünün satışı yasaklanacak