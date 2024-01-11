Bu filmler beyninizi yakacak! Karar verirken bir kere daha düşünmenizi sağlayacak paralel evren konulu 20 film ve dizi önerisi

STAR TREK

"Star Trek," Gene Roddenberry tarafından yaratılan ve ilk olarak 1966 yılında televizyon ekranlarında yer alan kült bilim kurgu serisidir. Seri, 23. yüzyılda geçer ve birçok farklı gezegeni, uzay gemilerini ve uzaylı ırkları keşfeden Birleşik Gezegenler Uzay Filosu'nun (United Federation of Planets) maceralarını anlatır. Temel olarak barış ve keşif odaklı olan bu organizasyon, yeni dünyalar keşfetmek, farklı kültürleri anlamak ve barışı korumak için uzaya yolculuk eden gemileri kullanır. Seri, bilim kurgu türünün öncülerinden biri olarak kabul edilir ve birçok devam filmi, televizyon dizisi ve roman serisi üretmiştir. "Star Trek," tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilir ve saygı görür ve bilim kurgu literatürünün önemli bir parçasıdır.