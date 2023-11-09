Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 10 Kasım 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da komedi, dram, animasyon ve fantastik türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 10 Kasım Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Jeanne Vaubernier, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, Seni Görüyorum, The Marvels, Aslan Hürkuş 3: Anka Adası, Troller Hep Beraber filmleri vizyona girecek.
JEANNE DU BARRY
Jeanne Vaubernier, sınıf atlamaya kararlı işçi sınıfından bir kadındır. Fakir hayatından kurtulmak için çekiciliğini kullanmaktan çekinmez. Sevgilisi Kont du Barry, Jeanne’ın çekiciliğinden faydalanarak zenginleşmiştir. Aynı zaman Richelieu Dükü’nün yardımıyla Jeanne’ı kral ile tanıştırmak için bir toplantı organize eder. Ancak bu tanışma beklentilerin de ötesine geçer; Louis XV ve Jeanne ilk görüşte aşık olur. Kral, Jeanne ile hayatı yeniden keşfeder ve onsuz yaşayamayacağına karar verir. Skandal patlar. Kimse sarayda sokaklardan gelen bir kadını istememektedir.
THE MARVELS
Nia DaCosta yönetmenliğinde vizyona girecek "The Marvels", Captain Marvel'ın yeni maceralarını anlatıyor.
Despot Kree tarafından çalınan kimliğini geri alan Carol Danvers yani Captain Marvel, Yüce Zeka'dan intikamını almayı başarır. Ancak yaşanan beklenmedik olayın ardından Carol, dünyanın yükünü sırtlamak zorunda kalır. Zorlu bir görevle karşı karşıya olan Carol, bir Kree devrimcisine bağlı anormal bir solucan deliğine gönderilir. Hayatının değişmesine neden olacak olan bu olay sırasında Carol’un güçleri Kamala Khan yani Ms. Marvel ve Carol’ın ayrı düştüğü yeğeni S. A. B. E. R astronotu olan Captain Monica Rambeau ile karışır. Onlarhep birlikte dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Brie Larson, Iman Vellani ve Teyonah Parris kadroda yer alıyor.
SENİ GÖRÜYORUM
Evlerinden ayrılıp İstanbul'a gelen 3 kardeş… Kaan, İbrahim, Tankut; Bu 3 kardeş zorlu yıllar geçirse de, en sonunda İbrahim artık bir doktor, Kaan ünlü bir aktör, Tankut ise Kaan'ın menajeri olmuştur. Kaan bu zor yıllar içerisinde sonu ayrılıkla biten bir evlilik yaşamış ve bu evlilikten kızı Deniz dünyaya gelmiştir. Her şey tam yoluna girmiş ve herkes o zorlu yılları atlatmaya, alışmaya ve unutmaya başlamıştır. Göremedikleri ya da belki görmezden gelmeye çalıştıkları acı kapılarını çalana kadar. Kaan tıpkı ablası gibi aynı hastalığa yakalanmıştır ve anlarlar ki artık yapabilecek bir şey kalmamıştır. Kaan'ın az zamanı vardır yaşama dair. Kaan'ın amacı bu dünyaya gözlerini kapatmadan kızına kendini hep hatırlayabilmesi için bir film çekmektir, bu film öyle bir film olmalı ki Deniz yıllar sonra izlediğinde bile tıpkı babası gibi yaşamın en temel gerçeği olan ölümün onları karşılayacağı o kocaman aileyi bir arada görmeli ve hatırlamalı…bu yüzden filmin oyuncuları da ailesinin fertleri olmalı. Kaan, özlem çeken annesini, kırgın babasını, babasının kötü kararı ile mutsuz bir evliliği olan ablası Bahar'ı, kardeşleri Tankut ve İbrahim'i, biricik kızı Deniz ve eski eşi İpek'i yanına alarak her zorluğa rağmen film çekmeye başlar bu yolculuğa yıllar içerisinde tanıştığı dostları da dahil olur ve bir hayal gerçekleşmeye başlar.
Ender Mıhlar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapımda, Feyyaz Duman, Melis Birkan ve Hakan Salınmış oynuyor.
TROLLER HEP BERABER
İki film boyunca süren gerçek dostluk, amansız flörtleşmeden sonra Poppy ve Branch artık resmen, nihayet, bir çiftler! Birbirlerine yakınlaştıkça Poppy, Branch’in gizli bir geçmişi olduğunu fark eder. Bir zamanlar dört erkek kardeşi Floyd, John Dory, Spruce ve Clay ile birlikte favori erkek müzik grubu fenomeni BroZone’daymış. Ama Branch’in kardeşi Flloyd, müzik yeteneklerinden dolayı bir çift kötü pop star karakteri - Velvet and Veneer— tarafından kaçırılınca Branch ve Poopy, diğer kardeşlerle yeniden bir araya gelmek ve Flloy’u pop kültür bilinmezliğinden bile daha kötü bir kaderden kurtarmak üzere korkunç ve duygusal bir yolculuğa çıkarlar.
VATIKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI
"Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası", sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla imkansız olduğu düşünülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediniyor.
Okan Ege Ergüven'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Reşat Hacıahmetoğlu, Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan ve Salih Kalyon yer alıyor.
ASLAN HÜRKUŞ 3: ANKA ADASI
Anka bilimsel çalışmalar yapan Fikret adlı bir bilim adamıyla Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Yanında teknik işleri halleden, tesiste bir nevi otomasyon kolu olarak kullanılan on dördü küçük, biri büyük toplam on beş drone vardır. Anka ve Fikret’in yürüttüğü çalışmalar adaya bir gök taşının düşmesiyle alt üst olur. Gök taşının yaydığı manyetik alan sayesinde drone’lar canlanır ve tüm drone’lar Anka’ya karşı cephe alır. Drone’ların lideri Yusufçuk, Anka dahil tüm uçan araçları kendi emrine almak ister. Diğerlerine Anka’yı yakalaması için emir verir. Onlardan kaçarken hasar gören Anka’nın imdadına Aslan, Hürkuş, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir. Bir grup çocuğun, uçuk kaçık bir bilim adamının ve iki uçan aracın drone’ları durdurması için ilk başta iş birliği yapmayı öğrenmeleri gerekir.
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