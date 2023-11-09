Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 10 Kasım 2023 vizyona girecek filmler...

SENİ GÖRÜYORUM

Evlerinden ayrılıp İstanbul'a gelen 3 kardeş… Kaan, İbrahim, Tankut; Bu 3 kardeş zorlu yıllar geçirse de, en sonunda İbrahim artık bir doktor, Kaan ünlü bir aktör, Tankut ise Kaan'ın menajeri olmuştur. Kaan bu zor yıllar içerisinde sonu ayrılıkla biten bir evlilik yaşamış ve bu evlilikten kızı Deniz dünyaya gelmiştir. Her şey tam yoluna girmiş ve herkes o zorlu yılları atlatmaya, alışmaya ve unutmaya başlamıştır. Göremedikleri ya da belki görmezden gelmeye çalıştıkları acı kapılarını çalana kadar. Kaan tıpkı ablası gibi aynı hastalığa yakalanmıştır ve anlarlar ki artık yapabilecek bir şey kalmamıştır. Kaan'ın az zamanı vardır yaşama dair. Kaan'ın amacı bu dünyaya gözlerini kapatmadan kızına kendini hep hatırlayabilmesi için bir film çekmektir, bu film öyle bir film olmalı ki Deniz yıllar sonra izlediğinde bile tıpkı babası gibi yaşamın en temel gerçeği olan ölümün onları karşılayacağı o kocaman aileyi bir arada görmeli ve hatırlamalı…bu yüzden filmin oyuncuları da ailesinin fertleri olmalı. Kaan, özlem çeken annesini, kırgın babasını, babasının kötü kararı ile mutsuz bir evliliği olan ablası Bahar'ı, kardeşleri Tankut ve İbrahim'i, biricik kızı Deniz ve eski eşi İpek'i yanına alarak her zorluğa rağmen film çekmeye başlar bu yolculuğa yıllar içerisinde tanıştığı dostları da dahil olur ve bir hayal gerçekleşmeye başlar.

Ender Mıhlar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapımda, Feyyaz Duman, Melis Birkan ve Hakan Salınmış oynuyor.