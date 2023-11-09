Maymunlar Cehennemi filmi gerçek oluyor: Şempanzeler askeri strateji geliştirdi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:00

Yeni bir araştırma, şempanzelerin rakip gruplara karşı savaş taktiği olarak daha yüksek noktalara çıkarak büyüklük ve mesafeyi değerlendirdiğini gösteriyor. Bu davranış, insanlar tarafından bilinen en eski askeri taktiklerden birini yansıtıyor.

Cambridge Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Fildişi Sahili Ta Ulusal Parkı'nda yaşayan şempanze popülasyonlarının davranışlarını inceledi. Üç yıl boyunca iki şempanze grubunu takip eden ekip, çatışmalı sınırlara doğru ilerlerken şempanzelerin daha yüksek tepelere tırmanmaya istekli olduklarını keşfetti.

Araştırmacılar, sınır tepelerine tüneyen şempanzelerin sessizce dinlenerek uzaktan gelen rakip grup seslerini dinleyebildiklerini gözlemledi. Rakiplerin uzakta ve sayıca az olduğunu fark eden şempanzeler, ilerleme kararı alıyorlardı.

Bu davranış, şempanzelerin karmaşık bilişsel yetenekler kullanarak bölgelerini savunmaya veya genişletmeye yardımcı olan bir taktiksel savaş stratejisi benimsemesini yansıtıyor. İnsan dışındaki bir hayvanın gruplar arası çatışmaların potansiyel tehlikelerini değerlendirmek için yükseklik avantajını kullandığına dair ilk gözlem olarak öne çıkıyor.

Araştırma sonuçları, Plos Biology dergisinde yayımlandı.