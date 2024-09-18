Alacakaranlık, Dedemin Gözyaşları, Mickey Mouse'un Tuzağı ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

DEDEMİN GÖZYAŞLARI

Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya’nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Dedemin Gözyaşları, hasta olan torununu hayatta tutabilmek için mücadele eden bir adamın hikayesini konu ediniyor. Mustafa, anne ve babasını henüz bebekken bir trafik kazasında kaybeder. Bu durum üzerine Mustafa, küçük ve şirin bir sahil kasabasında yaşayan dedesi Kemal tarafından sevgiyle büyütülür. Torunu ile mutlu bir yaşam süren Kemal'in hayatı, 10 yaşında olan Mustafa'nın lösemiye yakalanmasıyla alt üst olur. Torununu hayatta tutabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Kemal, olağanüstü bir mücadeleye girişir.