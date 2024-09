Alacakaranlık, Dedemin Gözyaşları, Mickey Mouse'un Tuzağı ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

HARİKA KANATLAR: DÜNYA TURU

Harika Kanatlar: Dünya Turu (Super Wings: Journey to the Center of the World), keşif gezisine katılamayan arızalı bir denizaltı olan Comma'nın, gelecekten kendisiyle tanışmasını ve derin deniz depremlerinin ve kayıp yaratıkların arkasında korkunç bir komplo olduğunu öğrenmesini anlatıyor. Okyanus krizi patlak verdiğinde hayalinde ısrar eden Comma, süper bir dönüşüm geçirip Pete, Pearl, Da Zhuang ve Fire Rabbit ile omuz omuza savaşabilecek mi?