Alacakaranlık, Dedemin Gözyaşları, Mickey Mouse'un Tuzağı ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 20 Eylül Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
ALACAKARANLIK EFSANESİ: ŞAFAK VAKTİ BÖLÜM 1 VE BÖLÜM 2
Yeniden vizyona girecek Alacakaranlık (Twilight) serisinin Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 ve Bölüm 2 filmlerinde, Bella ile Edward'ın düğününden sonra Bella'nın hamile kalması vampirler ve kurt adamlar arasında yeni bir krize yol açarken, çiftin kızları Renesmee ile kurdukları yeni hayat, peşlerine düşen Volturi'lere karşı verdikleri mücadeleyi de beraberinde getirir.
HARİKA KANATLAR: DÜNYA TURU
Harika Kanatlar: Dünya Turu (Super Wings: Journey to the Center of the World), keşif gezisine katılamayan arızalı bir denizaltı olan Comma'nın, gelecekten kendisiyle tanışmasını ve derin deniz depremlerinin ve kayıp yaratıkların arkasında korkunç bir komplo olduğunu öğrenmesini anlatıyor. Okyanus krizi patlak verdiğinde hayalinde ısrar eden Comma, süper bir dönüşüm geçirip Pete, Pearl, Da Zhuang ve Fire Rabbit ile omuz omuza savaşabilecek mi?
MICKEY MOUSE'UN TUZAĞI
Mickey Mouse'un Tuzağı (Mickey Mouse's Trap), doğum gününde kendisini ölüm kalım savaşının içinde bulan bir gencin hikayesini konu ediniyor. Alex'in 21. doğum günüdür ve bu özel günde eğlence salonunda geç vardiyada mahsur kaldığı için arkadaşları ona sürpriz yapmaya karar verir. Ancak Mickey Mouse gibi giyinmiş maskeli bir katil, Alex'in hayatta kalması gereken kendi oyununu onlarla oynamaya karar verir. Alex, doğum gününde bu oyundan sağ çıkmak için arkadaşlarıyla birlikte zorlu bir mücadeleye girişir.
DEDEMİN GÖZYAŞLARI
Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya’nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Dedemin Gözyaşları, hasta olan torununu hayatta tutabilmek için mücadele eden bir adamın hikayesini konu ediniyor. Mustafa, anne ve babasını henüz bebekken bir trafik kazasında kaybeder. Bu durum üzerine Mustafa, küçük ve şirin bir sahil kasabasında yaşayan dedesi Kemal tarafından sevgiyle büyütülür. Torunu ile mutlu bir yaşam süren Kemal'in hayatı, 10 yaşında olan Mustafa'nın lösemiye yakalanmasıyla alt üst olur. Torununu hayatta tutabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Kemal, olağanüstü bir mücadeleye girişir.
EN SEVDİĞİM PASTAM
Maryam Moghadam’ın yönetmen koltuğunda oturduğu En Sevdiğim Pastam (My Favorite Cake), yalnız yaşayan yetmiş yaşındaki Mahin'in, bir öğleden sonra tanıştığı yeni biriyle yalnızlık rutininin kırılmasını konu ediniyor. 70 yaşındaki Mahin, Tahran'da yalnız yaşayan bir kadındır. Kocası ölen Mahin'in kızı da Avrupa'ya göç etmiştir. Öğleden sonra çayı için arkadaşlarıyla buluştuğunda, ona aşk hayatını yeniden canlandırma fikrini aşılarlar. Bu düşünce Mahin'i korkutsa da aynı zamanda da içini umut doldurur. İçini açmaya ve birisiyle tanışmaya hazır olan Mahin'in bu süreçte yaşadığı şans eseri bir karşılaşma, onun için unutulmaz bir akşama dönüşür.
TRANSFORMERS: BAŞLANGIÇ
Transformers: Başlangıç (Transformers: One), birbirinin en büyük düşmanı olan Optimus Prime ile Megatron'un hikâyesini anlatıyor. Autobot lideri Optimus Prime ile Decepticon patronu Megatron Cybertron gezegeninde basit işçilerken, aralarına hiçbir şeyin girmesine izin vermezdi. Ancak bir gün Cybertron'da huzursuzluk başlayınca, ikilinin arası açılmaya başlar. Prime'ın Autobot'ları ve Megatron'un Decepticon'ları arasında, iki Transformer'ın dostluğundan çok daha fazlasının tehlikede olduğu bir savaş çıkar.
HÜKÜMET BEY
Senaristliğini ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım’ın üstlendiği Hükümet Bey, yönetmen Mehmet'in hayalini kurduğu korku filmini çekmek için gittiği Urfa'da tanıştığı Hükümet Bey'in hikâyesini anlatıyor. Yönetmen Mehmet, senaryosunu da yazdığı "Cin Başka Peri Başka" filminin, ekibin ve bütçenin kısıtlı olmasına rağmen çekimlerine başlamak için Urfa Halfeti'ye gider. Bölgede yaşayan ve üç eşi olan Hükümet Bey, çekimlere gelen oyuncu Fadile'ye platonik olarak aşıktır. Hükümet, ona aşkını ilan eder ve kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.
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