Jessica Chastain ve Peter Sarsgaard bir araya geldi: Michel Franco'nun yeni filmi 'Memory'

After Lucia, Kronik ve Yeni Düzen gibi filmlerle tanınan Meksikalı yönetmen Michel Franco'dan yeni bir film geliyor. Filmin başrollerini Jessica Chastain ve Peter Sarsgaard paylaşıyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 23:22
Jessica Chastain ve Peter Sarsgaard bir araya geldi: Michel Franco'nun yeni filmi 'Memory'
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Meksikalı yönetmen Michel Franco'nun yeni filmi Memory, 22 Aralık'ta New York ve Los Angeles'ta gösterime girecek. Filmde Jessica Chastain, demans hastası bir genç adamla karşılaşan hasarlı bir bekar anneyi canlandırıyor.

Chastain, Sylvia rolünde, kızı Anna ve işi arasında mekik dokuyan bir sosyal hizmet uzmanı olarak izleyicisi karşısına çıkıyor. Bir gece, lise buluşmasından eve dönerken, Saul adında bir adamla karşılaşır. Saul, Sylvia'nın çocukluk arkadaşıdır, ancak Sylvia onu tanıyamaz.

Saul, Sylvia'nın evine yerleşir ve kısa sürede onun hayatını altüst eder. Sylvia, Saul'un demansının zorluklarıyla başa çıkmaya çalışırken, geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.

Memory, Franco'nun travma ve bağları keşfettiği sade bir aile draması. Chastain ve Sarsgaard'ın performansları, filmin en güçlü yönlerinden biri.

Sylvia, kızı ve işi arasında mekik dokuyan bir sosyal hizmet uzmanıdır. Bir gece, lise buluşmasından eve dönerken, Saul adında bir adamla karşılaşır. Saul, Sylvia'nın çocukluk arkadaşıdır, ancak Sylvia onu tanıyamaz.

Saul, Sylvia'nın evine yerleşir ve kısa sürede onun hayatını altüst eder. Sylvia, Saul'un demansının zorluklarıyla başa çıkmaya çalışırken, geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.


Jessica Chastain Michel Franco memory

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