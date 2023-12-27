Oscar ödüllü Parazit filminin başrolü öldü

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:53

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:56

Güney Koreli 48 yaşındaki aktör Lee Sun-kyun, Seul'de aracında ölü bulundu. Lee, 2019 yılında çekilen ve Güney Kore’ye En İyi Film Oscar’ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı. Güney Kore medyasına göre, Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu ve aktörün intihar ettiği iddia ediliyor. Polisin Lee’nin evinde bir not bulduğu da belirtildi.

Lee Sun-kyun hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullandığı suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyordu. Lee’nin haftasonu 19 saat boyunca ifade verdiği bildiriliyor.

Güney Kore medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıyor. Ülkede uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında soruşturuluyor.

Parazit (2019)