Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Ekim 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 6 Ekim Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Bursa Bülbülü, Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı, Hep Yek: Düğün, Roza, Hazep, Jester: İntikam Gecesi, Exorcist: İnançlı, Kent Mezarlığında Sızıntı filmleri vizyona girecek.
BURSA BÜLBÜLÜ
Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı "Bursa Bülbülü" filmi, bu hafta yeniden beyazperdede olacak.
Gazino kültürünün hala revaçta olduğu 1980’lerde, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.
HAZEP
Yönetmen koltuğunda Doğuş Arslan'ın oturduğu korku türündeki "Hazep" filminin başrollerinde Cemal Aşkın Alpçetin ve Doğuş Arslan yer alıyor.
HEP YEK: DÜĞÜN
Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Hep Yek: Düğün", İstanbul'dan kaçan Altan ve Gürkan'ın, İç Anadolu'nun en büyük mafyasının kızını kaçırmaları sonrası başlarından geçenleri konu alıyor.
Serinin 6. filminde İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Çağın Atakan Arslan, Merve Cin, Savaş Satış ve Burak Satıbol başrolleri paylaştı.
JESTER: İNTİKAM GECESİ
Colin Krawchuk'ın yönettiği, ABD yapımı "Jester: İntikam Gecesi", Colin Krawchuk'un imzasını taşıyor.
Jester olarak bilinen kötü niyetli bir cani, Cadılar Bayramı gecesinde küçük bir kasabanın sakinlerini terörize eder. Uzun zamandır görüşmeyen iki kız kardeş, Jester’ı yenmenin yolunu bulmak için bir araya gelmek zorunda kalır.
KENT MEZARLIĞINDA SIZINTI
Umut Burçin Gülseçgin'in yönettiği "Kent Mezarlığında Sızıntı", Hakan ve Asya'nın başına gelenleri anlatıyor.
Hakan yazar, Asya ise müzisyendir. Asya bir sabah evlerinin arka tarafında bulunan mezarlıktan topladığı çalı çırpıları eve getirir ve bunları birleştirip duvara asar. Bu vesile ile istemeden de olsa binlerce yıldır uyuyan iblis ordusu harekete geçer. Asya'nın enstalasyon merakı tüm yaşamın sonunu getirebilir mi? Hakan ve Asya'nın hayatı artık eskisi gibi olmayacak, evlerine adeta kâbus gibi çöken bu uğursuzluğu def etmek için yardım aldıkları din insanları ve onların ritüelleri de yetersiz kalacaktır.
EXORCIST: İNANÇLI
Victor Fielding, 12 yıl önce hamile karısının Haiti’deki bir depremde ölümünden sonra kızı Angela’yı tek başına yetiştirmiştir. Ama Angela ve arkadaşı Katherine, ormanda kaybolup üç gün sonra başlarına gelenleri hiç hatırlamayarak geri geldiklerinde bir dizi olay ortaya çıkarak Victor’u şeytanın en kötü haliyle yüzleşmeye zorlar. Victor, ümitsizlik ve dehşet içinde benzer bir olaya tanık olmuş, yaşayan tek kişiyi arar: Chris MacNeil’ı. Oscar ödüllü Ellen Burstyn, 1973’ten bu yana ilk kez 50 yıl önce kızı Regan’ın başına gelenlerle hayatı sonsuza dek değişen oyuncu Chris MacNeil’ın ikonik rolünü yeniden canlandırıyor.
ROZA
Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Fikret Kuşkan'ın rol aldığı "Roza" filmi, mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin hayatına odaklanıyor.
Hamit İzol'un aynı isimli kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken, senaryosu ise Sultan Turan Kızılay imzası taşıyor.
MASAL ZAMANI 2: SİHİRLİ KAPI
Kubilay Güleçoğlu'nun yazıp yönettiği Masal Zamanı 2: Sihirli Kapı'nın başrollerini Lavinya Ünlüer, Ata Berk Mutlu ve Özkan Sağın paylaştı.
“Melez Prenses” Melisa ve “Kurt Adam” Erman’ın okulunda sadece masal kahramanlarının görebildiği bir kapı meydana gelir. Kötü cadı Yasemin ve Cüce o kapıdan dünyaya kötüleri getirip dünyayı ele geçirmeye çalışırlar. Melisa, Erman ve masal diyarından iyilere yardıma gelen Alper, kötülerin planını boşa çıkarmak için mücadeleye girişirler. Masal Konseyi ise iyilere yardım etmesi için hiçbir süper gücü olmayan Çılgın Kemal’i gönderir.
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