Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Ekim 2023 vizyona girecek filmler...

KENT MEZARLIĞINDA SIZINTI

Umut Burçin Gülseçgin'in yönettiği "Kent Mezarlığında Sızıntı", Hakan ve Asya'nın başına gelenleri anlatıyor.

Hakan yazar, Asya ise müzisyendir. Asya bir sabah evlerinin arka tarafında bulunan mezarlıktan topladığı çalı çırpıları eve getirir ve bunları birleştirip duvara asar. Bu vesile ile istemeden de olsa binlerce yıldır uyuyan iblis ordusu harekete geçer. Asya'nın enstalasyon merakı tüm yaşamın sonunu getirebilir mi? Hakan ve Asya'nın hayatı artık eskisi gibi olmayacak, evlerine adeta kâbus gibi çöken bu uğursuzluğu def etmek için yardım aldıkları din insanları ve onların ritüelleri de yetersiz kalacaktır.