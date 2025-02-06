A Complete Unknown, Kırarım Kalbini, Dayı 2 ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

KARABASAN

Colm McCarthy yönetmenliğinde vizyona girecek korku filmi Karabasan (Bagman), ailesini korumak için korkularıyla savaşmak zorunda kalan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Genç ebeveynler olan Patrick ve Karina, çocuk yetiştirmek, para kazanmak, evi yönetmek gibi birçok şeyle mücadele etmek zorundadır. Ancak daha da kötü olan şey Patrick’in çocukluk travmalarıyla boğuşmasıdır. Çocukken her hareketini takip eden karanlık bir yaratığın korkutucu görüntüleri tarafından rahatsız edilen Patrick, bir süredir bundan kurtulmuş gözükür. Ancak aniden geri dönmüştür ve bu sefer sadece Patrick’i değil ailesini de hedef alır…