Netflix'in yeni filminde Robert De Niro başrolde...

Robert De Niro yeni Netflix filmi "The Whisper Man"de başrolde yer alacak.

Netflix'in yeni filminde Robert De Niro başrolde...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:55

Deadline haberine göre, Alex North romanı The Whisper Man'den uyarlanan filmde Robert De Niro, başrol oynamaya hazırlanıyor. 

James Ashcroft'un yöneteceği filmin senaryosunu Ben Jacoby ve Chase Palmer uyarladı. Prodüksiyonun bu bahar başlaması planlanıyor.

North'un New York Times çok satan romanından uyarlanan The Whisper Man, 8 yaşındaki oğlu kaçırıldıktan sonra yardım için emekli eski bir polis dedektifi olan babasından yardım isteyen, ancak "The Whisper Man" olarak bilinen hüküm giymiş bir seri katilin onlarca yıllık davasıyla bağlantısını keşfeden dul bir suç yazarının etrafında dönüyor.


Etiketler: #The Whisper Man #Robert de Niro #Netflix #netflix filmleri

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